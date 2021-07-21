Son dakika Trabzonspor haberleri | İsmail Köybaşı Trabzonspor'da

Tabzonspor, daha önce Gaziantepspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Granada ve Rizespor formaları giyen İsmail Köybaşı'nı kadrosuna kattı. Bordo-mavili ekip, tecrübeli furbolcu ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli sol bek İsmail Köybaşı ile görüşmelere başlandığı borsaya bildirildi. Son olarak Çaykur Rizespor'da oynayan İsmail Köybaşı'nın bonservisi elindeydi.

Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, İspanyol Granada'da da oynamıştı.