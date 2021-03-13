Kayserispor 0-3 Galatasaray maçı sonucu ÖZET
Son 2 haftada 5 puan kaybeden Galatasaray, Kayseri deplasmanında... Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan İstanbul temsilcisi bu kez hata yapmadı ve 2 maçın ardından 3 puanı 3 golle alarak zirve yarışına devam etti. Galatasaray'ın gollerini ise Falcao ve Onyekuru (2) attı. Maçın özet anlatımı ve ayrıntılarını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İki haftadır puan kaybeden Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Kayserispor - Galatasaray maç özeti ve maç detayları haberimizde...
Galatasaray'ı öne geçiren golü 44. dakikada Marcelo Saracchi'nin asistiyle Radamel Falcao attı. Saracchi'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Radamel Falcao ceza sahası içinde sağ ayağını uzatıp topuğuyla yaptığı vuruşta maçın ilk golünü attı.
Galatasaray'ın ikinci golnüü 81. dakikada Henry Onyekuru attı. Radamel Falcao'nun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu Doğan Alemdar müdahale etti ve top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Topu iyi takip eden Henry Onyekuru, boş kaleye vuruşunu yaptı ve 6 maç sonra yeniden fileleri havalandırdı.
Henry Onyekuru, 89. dakikada attığı golle maçın skorunu belirlemeyi başardı.
2 maç sonra kazanan Galatasaray, puanını 61'e yükseltti ve 1 maç fazlasıyla ilk sıradaki Beşiktaş ile aradaki puan farkını 2'ye indirdi. Kayserispor ise 2 maç sonra kaybetti ve 31 puanda kaldı.
Galatasaray, bir sonraki lig maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor ise Karagümrük deplasmanına gidecek.
İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
KAYSERİSPOR: Doğan, Ramazan, Uğur,Kolovetsios,Behich,Muhar,Attamah,Lenon, Avramovski,Henrique, İlhan Parlak
GALATASARAY: Muslera; Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi; Emre Akbaba, Taylan, Gedson, Emre Kılınç; Falcao, Mostafa Mohamed
GALATASARAY'DA 5 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor maçına göre Kayserispor karşılaşmasının 11'inde 5 değişiklik yaptı. Terim, iki forveti Radamel Falcao ve Mustafa Muhammed'e 11'de görev verdi.
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Sivasspor maçının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.
Sarı-kırmızılılarda Sivas mücadelesinde Martin Linnes, Ryan Donk, Ryan Babel, Henry Onyekuru ve Younes Belhanda 11'de görev almıştı. Donk sakatlığından dolayı kadroda bulunmuyor. Younes Belhanda'nın da sözleşmesi feshedildi. Bu futbolcuların yerine Teknik Direktör Fatih Terim; Yedlin, Luyindama, Emre Akbaba, Emre Kılınç ve Mustafa Muhammed'e görev verdi.
Terim, iki forveti Radamel Falcao ve Mustafa Muhammed'i 11'de görevlendirdi.
KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada sağ kanattan Yedlin'in ortasına arka direkte Emre Akbaba kafayı vurdu, kaleci Doğan topu kornere çeldi.
24. dakikada Taylan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Mohamed'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğan'da kaldı.
30. dakikada Galatasaray savunmasının hatasıyla araya giren İlhan topu Henrique'ye çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Henrique, Muslera'yı çalımlamak isteyince açısını kaybetti. Henrique meşin yuvarlağı içeriye çıkardı ancak Muslera topun sahibi oldu.
38. dakikada kaleyi tam karşıdan gören noktada kazanılan serbest vuruşta topun arkasına geçen Avramovski'nin şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı köşeden çıkardı.
44. dakikada Saracchi'nin sol kanattan ortasına ceza sahasında topa dokunan Falcao, takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1
Maçtan Dakikalar: (İkinci Yarı)
48. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda kaleci Doğan topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.
60. dakikada Saracchi'nin sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Mohamed'in kafa vuruşu auta gitti.
67. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında ön direkteki Marcao topu arka direğe aşırttı. Arka direkte topa yükselen Emre Akbaba'nın kafa vuruşu auta gitti.
79. dakikada sağ kanattan Ramazan'ın ortasında ceza sahasında yükselen İlhan'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
81. dakikada Onyekuru'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Falcao'nun şutunda Doğan parmaklarıyla topa dokundu. Üst direkten oyun alanına dönen topu tamamlayan Onyekuru, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
89. dakikada Feghouli'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla kaleci Doğan ile karşı karşıya kalan Onyekuru, düzgün bir vuruşla kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. 0-3
Stat: Kadir Has
Hakemler: Halis Özkahya xx, Hakan Yemişken xx, İbrahim Bozbey xx
Hes Kablo Kayserispor: Doğan x, Ramazan x (Sabovic dk. 84 ?), Uğur x (Sapunaru dk. 29 x) Kolovetsios x, Aziz x, Muhar x, Attamah x (Emre Demir dk. 84 ?), Lennon x, Avramovski x (Kvrzic dk. 68 x), Henrique x (Luckassen 68 x), İlhan Parlak x
Yedekler: İsmail, Lopes, Nurettin, Melih, Yasir
Teknik Direktör: Uğur Kulaksız
Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Luyindama xx, Marcao xx, Saracchi xx, Taylan x, Emre Akbaba xx (Onyekuru dk. 68 xxx), Fernandes x (Feghouli dk. 75 xx), Emre Kılınç x (Etebo dk. 82 x), Mohamed x (Kerem dk. 68 x), Falcao xxx (Babel dk. 82 x)
Yedekler: Okan, Linnes, Ömer, Ozornwafor, Arda
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Falcao (dk. 44), Onyekuru (dk. 81, 89) (Galatasaray)
Sarı Kartlar: Muhar (Hes Kablo Kayserispor), Taylan (Galatasaray)
MAÇ ÖNCESİ NOTLAR
GALATASARAY SON 2 MAÇTA 5 PUAN KAYBETTİ
Süper Lig'de çıktığı son iki maçın birini kaybedip, birinde berabere kalan Galatasaray, 5 puan kaybetti.
Ligin 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne yenilen ve 8 maçlık galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılı takım, geçen hafta da evinde Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.
6 İSİM KADRODA YOK
Galatasaray'da 6 futbolcu, Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımda tedavisin süren Ryan Donk, Emre Taşdemir, Halil Dervişoğlu ve Oğulcan Çağlayan'ın yanı sıra Şener Özbayraklı ve Fatih Öztürk de kadroda bulunmuyor.
Galatasaray'da bir maçlık cezası biten Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed müsabakanın kadrosunda yerini alacak.
BEŞ FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da karşılaşma öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo, Taylan Antalyalı ve Marcao kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 31. haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
KAYSERİSPOR EVİNDE SON 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Ev sahibi Hes Kablo Kayserispor ise yakaladığı çıkışı devam ettirmek istiyor.
Son iki maçında Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'u mağlup eden Kayseri ekibi, sahasında 5 maçtır kaybetmiyor.
Sakatlıkları devam eden; Campanharo, Alibec, Maglica ve Ömer Uzun takımdaki yerini alamayacak.
Kaleci Lung ile Miguel Lopes'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.