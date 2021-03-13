Fatih Terim'den flaş Belhanda açıklaması: Zarar vermesine müsaade etmem...
Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'a konuk olan Galatasaray'da gözler Fatih Terim'in Belhanda hakkında yapacağı açıklamalara çevrilmişti. Hafta içi sürpriz bir kararla sözleşmesi feshedilen Faslı yıldız için düşünceleri sorulan deneyimli hoca, "Bu ayrılığın ve kriz ortamının Galatasaray'a zarar vermesine müsaade etmem" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynanan karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Belhanda konusunun kapandığını ve bu krizin Galatasaray'a zarar vermesine müsaade etmeyeceğini ifade eden Terim, "İnsanların neler beklediğini görüyorum. Nagatomo, Gomis, Drogba'yı nasıl gönderdiysek Belhanda'yı da 4 sene Galatasaray'a hizmet etmiş oyuncumuz olduğu için sahanın kenarında, Galatasaray kültürüne yakışır şekilde yolcu ettik. Bizim için orada tamamlandı. Belhanda konusunun bize zarar vermesine müsaade etmem." dedi.
"BEN GALATASARAY'A KÜSMEDİM"
Sarı-kırmızılı takımın daha önce kendisini de gönderdiğini belirten deneyimli teknik adam şöyle konuştu: "Galatasaray büyük camiadır. Bugün temsilcilerimiz dünyanın her tarafında. Kewell, Avustralya için önemlidir ama Galatasaray için de öyle. Melo, Drogba, Sneijder hepsi öyle. İyi ayrılmak, teşekkür etmek Galatasaray'ın kültürü olmalıdır. Tek önemli olan Galatasaray'dır. Biz 2 sene üst üste şampiyon olduk.
Sonrasında beni gönderdiler. 1, 2 gün sonra da 19:05'te noter kağıdını yolladılar. Ben Galatasaray'a küsmedim. Belhanda konusunun kaos, kriz yaratmasına izin vermeyiz. O konu orada kapandı."
"BİZ BÜYÜK BİR KULÜBÜZ"
Sezonun son dilimine girildiğinde Galatasaray'ın performansının yükseldiğini ifade eden Terim, "Taraftarlara seslenmek istiyorum; Ben takımım için şöyle bir örnek düşünüyorum. Uçak sallanmaya başladığı an hemen hostese bakarsınız, pilotu görmediniz için. Ben, kabin amiri gibi herkesin suratında ne ifade ettiği bir insanım. Benim enerjim hiçbir zaman bitmez. Takımlarda krizler olur ama yönetilir. Biz büyük bir kulübüz. Hiç kimse merak etmesin, uçağın sallanmasındaki yüzü herkes görecektir" şeklinde konuştu.