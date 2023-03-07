Koalisyonları ve Güneş Motel’i hatırlattılar! Son toplantıda da kavga mı çıktı? Kulis bilgisini A Haber'de anlattı: Meral Akşener şok içerisindeydi
6'lı koalisyon Türkiye'nin 20 yıl öncesinde bıraktığı ve artık unutulan koalisyonların nasıl krizlere gebe ve gizli pazarlıklara bağlı olduğunu yeniden hatırlattı. Son toplantıda neler yaşandı? Meral Akşener ikna edilebildi mi? Yüz ifadesi ne anlatıyor? Akşam Gazetesi Yazarı Turgay Güler, kulis bilgilerini A Haber'de anlattı. İYİ Parti'den kopuşlar olacağını belirten Güler, "Terk etmediği her dakika o masada kaldığı her dakika İYİ Parti eriyecek eriyecek ve bitecek." dedi. İletişimci-Yazar Ali Saydam ise Meral Akşener'in yüz ifadesini yorumladı.
72 saatlik kavga 18 dakikada otelde sonlandı. 6'lı koalisyon Türkiye'nin 20 yıl öncesinde bıraktığı ve artık unutulan koalisyonların nasıl krizlere gebe ve gizli pazarlıklara bağlı olduğunu yeniden hatırlattı. Son toplantıda neler yaşandı? Meral Akşener ikna edilebildi mi? Yüz ifadesi ne anlatıyor? Akşam Gazetesi Yazarı Turgay Güler ve İletişimci-Yazar Ali Saydam A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"ALGI SAHNEYE KOYDULAR"
Akşam Gazetesi Yazarı Turgay Güler: Bir algı sahneye koydular. Çok çok önden giden bir zamanlama ile hayata geçirildi. Geçtiğimiz Perşembe günü neyse dün itibariyle aynıydı
Araya kavga dövüş görüntüleri girdi. Pazar gecesi ne olduysa oldu Pazar günü saat 17 sıralarında bir FETÖ'cü hesabın YouTube yayınında bu işin kurtarır tarafı bu sıkıntıdan krizden çıkmak için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etmek gerekir dedi.
KRİZ BU YÜZDEN Mİ ÇIKTI?
Hepimizin gözünün içine baka baka bizimle alay ediyorlar. Sorun Akşener'in İYİ Parti'nin itirazı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun müstakbel başkan yardımcıları mıydı sorun? Bu yüzden mi kriz çıkmıştı? Hayır.
"AKŞENER'İ KÖŞEYE SIKIŞTIRDILAR"
İçeride öyle sıkıntılar yaşanmış ki birinci olarak Meral Akşener artık 6'lı masa içerisinde çirkin ördek yavrusu istenmeyen kişi. Zaten en başından beri kurgu öyleydi. Aylar öncesinden yazdık çizdik konuştuk Akşener'e güle güle diyecekler dedik. Akşener'i köşeye sıkıştırdılar.
"İYİ PARTİ'DEN KOPUŞLAR OLACAK"
İYİ Parti'den kopuşlar yaşanacak. Bunun altını çiziyorum. Bunları hepimiz göreceğiz. Ortaya çıkan bu durumu izah edebilen kimse yok.
"TEHDİT EDİLDİ"
İspat edemem ama tehdit edildi. Meral Hanım tehdit edildi ve bu tehtide boyun eğmek zorunda kaldı.
"BİR FRAGMAN OLDU"
HDP'yi nasıl oturtacağız bunları tartışıyorlar. Tıpkı 2001'deki yazar kasa krizi gibi. Bu bir koalisyonun fragmanı. Biz bu görüntüleri çok yaşadık bıkmıştık usanmıştık. Daha henüz pazarlık aşamasındalar. Bunun bir de hayata geçtiğini düşünün.
HDP'SİZ DENKLEM BOZULUYOR
Bu aşırı noktadaki sol partileri HDP'den farklı düşünmemek lazım. Bir geçişkenlikleri var. HDP zaten başından beri bu masada HDP'yi çektiğiniz zaman kendi açılarından kurdukları denklem bozuluyor. HDP ne isteyecek?
"FETÖ-PKK TEMSİL FIRSATI BULACAK"
Birincisi FETÖ bu yapı içerisinde hatta CHP içerisinde temsil fırsatı bulacak milletvekili olarak Meclis'te. PKK da bulacak. PKK'nın siyasi uzantısı HDP üzerinden.
Kemal Bey'in Halil İbrahim sofrası diyerek kutsamaya çalıştığı kavramsallaştırmaya çalıştığı hadise bundan öte bir şey değil.
AKŞENER'İ İTİBASIZLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
İYİ Parti buna ne diyecek? Masaya her ne kadar dönmüş de olsa her an yeni bir kriz yaşanabilir. Bu krizin yaşanacağının farkında olan masanın diğer üyeleri başta Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve CHP avanesi bugünden Meral Akşener'i masaya dönmüş olmasına rağmen Akşener'i itibarsızlaştırma çalışmalarını hız kesmeden devam ediyorlar. Meral Akşener'e bir tavsiyem var o masayı derhal terk etsin. Terk etmediği her dakika o masada kaldığı her dakika İYİ Parti eriyecek eriyecek ve bitecek.
"İYİ PARTİ REHİN ALINDI"
Bu tartışma İYİ Parti'yi daha da kötü bir tarafa götürecek. Çünkü İYİ Parti rehin alındı. Artık kendi iradesini ortaya koyamıyor. Diğerlerinin de bir önemi yok.
"HİLELİ BİR KUMAR MASASI"
Bir kumar masası ama masa hileli. Masadakiler bir kısmıyla masayı kuran başında oturan aktör Kemal Kılıçdaroğlu dağılmadan bir gün öncesi akşamı kapalı kapılar ardında bir araya geldiler.
İYİ Parti bunu nasıl içine sindirdi? Bunu nasıl hazmetti?
"BEN BÖYLE BİR TABLO BAKLEMİYORDUM"
Yine bir kulis bilgili bizzat şahit oldum. Dün İYİ Parti'den üst düzey bir isimle görüştüm şunu sordum ona tüm bunlar oluyor Meral Akşener niye hala o masaya oturuyor? Fena köşeye sıkıştırmışlar onu. Meral Hanım şöyle demiş ben böyle bir tablo beklemiyordum. Ben böyle bir manzara beklemiyordum. Bugüne kadar yaptığımız toplantıların o yuvarlak masa toplantılarının hiçbirine benzemiyordu karşımda bir anda üzerime gelen isimler gördüm. Meral Akşener tek başına kalıyor ne yapacağını kestiremiyor. Meral Hanım bir şok içerisindeydi diyorlar. O saatten sonra geri dönüşünü izah edemezsiniz.
YÜZ İFADESİ NE ANLATIYOR?
İletişimci-Yazar Ali Saydam: Meral Hanım'ı burada öğüttüler. Ama kendi kendini öğüttü Meral Hanım. Bu koalisyon fragmanı. Bu koalisyonun hiçbir işi yürütemeyeceğine delalet ediyor. Meral Hanım'ın surat ifadesi de bu. Millet İttifakı başımdan beri uyumdan söz ediyordu. Aralarında müthiş bir uyum olduğunu anlatılıyordu. Bir tek Meral Hanım'ın çatlak sesini duyuyorduk. Kazanacak aday şuydu buydu. O kadar belirsizlik ortamı yaratılıyor ki. Millet iradesini yansıtmamaktadır diyor. Böyle bir belirsizliği bu toplum nasıl sırtlanır?
İKNANIN YÖNTEMİ LİNÇ GİRİŞİMİDİR
İkna etmişler demek ki bu iknanın yöntemi de linç girişimidir. Meral Akşener'in şahsına CHP'li sosyal medya kullanıcıları tarafından inanılmaz bir hakaretle inanılmaz bir saldırıyla bir kadına söylenmeyecek sözlerle saldırdılar. Linç hareketini Meral Hanım kaldıramadı. Esas dönüşün nedeni bu bence. Bir kez daha kandırıldı Meral Hanım.
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