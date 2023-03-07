Koalisyonları ve Güneş Motel’i hatırlattılar! Son toplantıda da kavga mı çıktı? Kulis bilgisini A Haber’de anlattı: Meral Akşener şok içerisindeydi

72 saatlik kavga 18 dakikada otelde sonlandı. 6'lı koalisyon Türkiye'nin 20 yıl öncesinde bıraktığı ve artık unutulan koalisyonların nasıl krizlere gebe ve gizli pazarlıklara bağlı olduğunu yeniden hatırlattı. Son toplantıda neler yaşandı? Meral Akşener ikna edilebildi mi? Yüz ifadesi ne anlatıyor? Akşam Gazetesi Yazarı Turgay Güler ve İletişimci-Yazar Ali Saydam A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"ALGI SAHNEYE KOYDULAR"