Koalisyonları ve Güneş Motel’i hatırlattılar! Son toplantıda da kavga mı çıktı? Kulis bilgisini A Haber’de anlattı: Meral Akşener şok içerisindeydi

AKŞENER'İ İTİBASIZLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

İYİ Parti buna ne diyecek? Masaya her ne kadar dönmüş de olsa her an yeni bir kriz yaşanabilir. Bu krizin yaşanacağının farkında olan masanın diğer üyeleri başta Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve CHP avanesi bugünden Meral Akşener'i masaya dönmüş olmasına rağmen Akşener'i itibarsızlaştırma çalışmalarını hız kesmeden devam ediyorlar. Meral Akşener'e bir tavsiyem var o masayı derhal terk etsin. Terk etmediği her dakika o masada kaldığı her dakika İYİ Parti eriyecek eriyecek ve bitecek.