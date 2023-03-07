07 Mart 2023, Salı
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72 saatlik kavga 18 dakikada otelde sonlandı! Arka planda neler yaşandı? Meral Akşener'in yüz ifadesi ne anlatıyor?
72 saatlik adaylık pazarlığı otel toplantısıyla 18 dakikada bitti. Akşam Gazetesi Yazarı Turgay Güler ve İletişimci-Yazar Ali Saydam A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Güler, “Meral Akşener tehdit edildi. İYİ Parti’den kopuşlar olacak” dedi.