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72 saatlik kavga 18 dakikada otelde sonlandı! Arka planda neler yaşandı? Meral Akşener'in yüz ifadesi ne anlatıyor?

A Haber
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Giriş: 07.03.2023 12:49
72 saatlik adaylık pazarlığı otel toplantısıyla 18 dakikada bitti. Akşam Gazetesi Yazarı Turgay Güler ve İletişimci-Yazar Ali Saydam A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Güler, “Meral Akşener tehdit edildi. İYİ Parti’den kopuşlar olacak” dedi.
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72 saatlik kavga 18 dakikada otelde sonlandı
72 saatlik kavga 18 dakikada otelde sonlandı
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