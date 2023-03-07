07 Mart 2023, Salı
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Kriz gölgesinde masada ne oldu? Çarpıcı iddialar
Meral Akşener partisinin barajın altında kalacağını görünce mi döndü? Kriz gölgesinde masada neler yaşandı? CHP’li Yardakaş, “Akşener Babacan’a sinirlenip çıktı, Davutoğlu engelledi.” açıklamasında bulundu. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.