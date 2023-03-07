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Kriz gölgesinde masada ne oldu? Çarpıcı iddialar

A Haber
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Giriş: 07.03.2023 14:00
Meral Akşener partisinin barajın altında kalacağını görünce mi döndü? Kriz gölgesinde masada neler yaşandı? CHP’li Yardakaş, “Akşener Babacan’a sinirlenip çıktı, Davutoğlu engelledi.” açıklamasında bulundu. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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