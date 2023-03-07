Son toplantıda da kavga mı çıktı? Meral Akşener ne tepki verdi? A Haber'de anlattı: Şok içerisindeydi

6'lı koalisyon Türkiye'nin 20 yıl öncesinde bıraktığı ve artık unutulan koalisyonların nasıl krizlere gebe ve gizli pazarlıklara bağlı olduğunu yeniden hatırlattı. Son toplantıda neler yaşandı? Meral Akşener ikna edilebildi mi? Yüz ifadesi ne anlatıyor? Akşam Gazetesi Yazarı Turgay Güler, kulis bilgilerini A Haber'de anlattı. İYİ Parti'den kopuşlar olacağını belirten Güler, "Terk etmediği her dakika o masada kaldığı her dakika İYİ Parti eriyecek eriyecek ve bitecek." dedi. İletişimci-Yazar Ali Saydam ise Meral Akşener'in yüz ifadesini yorumladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN