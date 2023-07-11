Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan NATO ve AB’ye ezber bozan mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı. Başkan Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili olarak "Türkiye'nin AB'de önünü açın. Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım" dedi.

Vilnius'ta gerçekleştirilen kritik NATO Zirvesi, Türk- Amerikan ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik sürecinin canlandırılması ve NATO'nun yeni savunma planları açısından kıran kırana müzakerelere sahne oldu. Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu "Erdoğan'dan NATO ve AB'ye ezber bozan mesaj" başlıklı yazısıyla yaşananları kaleme aldı.

İşte Müderrisoğlu'nun yazısı: