Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan NATO ve AB’ye ezber bozan mesaj
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen kritik NATO Zirvesi, Türk- Amerikan ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik sürecinin canlandırılması ve NATO'nun yeni savunma planları açısından kıran kırana müzakerelere sahne oldu. Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesinin, zirvenin Türkiye açısından 'özellikli yönü' hakkında epeyce ipucu verdiğini belirtti. Müderrisoğlu, Erdoğan'ın verdiği 3 mesaja da dikkat çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı. Başkan Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili olarak "Türkiye'nin AB'de önünü açın. Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım" dedi.
Vilnius'ta gerçekleştirilen kritik NATO Zirvesi, Türk- Amerikan ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik sürecinin canlandırılması ve NATO'nun yeni savunma planları açısından kıran kırana müzakerelere sahne oldu. Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu "Erdoğan'dan NATO ve AB'ye ezber bozan mesaj" başlıklı yazısıyla yaşananları kaleme aldı.
İşte Müderrisoğlu'nun yazısı:
Sizler, bu satırları okurken bizler bir grup gazeteci, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Vilnius'taki (Litvanya) kritik NATO Zirvesi'ni izliyor olacağız.
Zirve, Türk- Amerikan ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik sürecinin canlandırılması ve NATO'nun yeni savunma planları açısından kıran kırana müzakerelere sahne oldu. Nitekim Sn. Erdoğan, İstanbul'dan hareketinden önce Avrupa başkentlerinde gündemi sarsan bir çağrıya imza attı:
"Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım!"
ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Alman Şansölyesi Scholz, Birleşik Krallık Başbakanı Sunak, İtalya Başbakanı Meloni, Yunanistan Başbakanı Miçotakis Cumhurbaşkanımızla görüşmesi netleşen liderler.
Ayrıca...
Bugün başlayan zirve öncesinde, NATO Genel Sekreteri J. Stoltenberg'in ricası üzerine Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile iki etaplı oturumda bir araya geldi. Ve o görüşmeden İsveç oldukça net ve ilave bağlayıcı taahhütlerle ayrılmak durumunda kaldı.
Zirvenin, Türkiye açısından özellikli yönünü özetleyecek olursak...
Önceki akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesi epeyce ipucu verdi. Bu bağlamda
Cumhurbaşkanımızın 3 mesajı çarpıcı idi:
1- NATO üyeliği hedefleyen İsveç, terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yaptığı ülke olarak son dönemde attığı adımlarını boşa çıkardı.
2- Türkiye'nin F-16 talebinin ABD Kongresi tarafından İsveç'in üyeliğiyle ilişkilendirilmesi doğru değil.
3- Türkiye, AB'ye tam üyelik sürecini canlandırmak istemekte. AB'den de bu yönde güçlü liderlik beklemekte.
Peki, günün sonunda ne oldu?
İsveç, ülkesini PKK ve FETÖ'ye teslim etmeyeceğini, Türkiye ile ikili güvenlik mekanizması kuracağını, ticari ve askeri yaptırımlar uygulamayacağını, gümrük birliğinin güncellenmesi ile vize serbestisine destek vereceğini geri dönülemez şekilde garanti etti.
BRÜKSEL... VE İKİ FOTOĞRAFIN ANLAMI
Geçtiğimiz hafta Brüksel'deydim. AB nezdindeki Büyükelçimiz Sn. Faruk Kaymakçı'yı da ziyaret ettim. Bu vesileyle size, iki fotoğrafın öyküsünü anlatacağım. Birincisi tarihi, ikincisi ise güncel değeri itibariyle mühim.
Sn. Büyükelçinin makamında gördüğüm o fotoğraf, 1932 yılında Atatürk'ün verdiği mülakattan alıntılanmış bir metin. Cumhuriyetimizin kurucusunun daha 1930'lu yıllarda Avrupa Birliği perspektifi çizmesi çok etkileyici. Ki Avrupa'da o dönem de hakim olan stratejik körlük, kanlı bir savaşa yol açtı ve Birleşik Avrupa fikri, çok ağır bedeller ödenerek bugünlere ulaşabildi.
İkinci fotoğrafa gelince...
Ankara'da, bakan yardımcılığı günlerinden de tanıdığımız Büyükelçi Kaymakçı, AB'ye bürokrat-teknokrat yetiştiren Brugge'deki "Avrupa Koleji'nden" de mezun. Ev sahibi olarak buluşturduğu dönem arkadaşlarının her biri AB kurumlarında karar alıcı konumda. Ama asıl vurgulamak istediğim husus Kaymakçı'nın, her yıl Avrupa Koleji'nde okuyacak adaylar için Türkiye'nin saygın iş insanları ve iş dünyası örgütlerinden karşılıksız burs organize etmesi.
Evet, AB maceramız çok inişli çıkışlı. Ama Cumhurbaşkanımızın, Avrupa başkentlerini hareketlendiren son çıkışından sonra AB masasının her köşesinde gözümüzün kulağımızın olması her bakımdan ülkemizin yararına...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler? Devlet destekli evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak?
- SREBRENİTSA SOYKIRIMI NEDİR? Srebrenitsa katliamı nerede, hangi ülkede? Srebrenitsa'da ne oldu?
- YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 YKS tercih tarihi belli oldu mu? sonuc.osym.gov.tr
- KPSS giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS giriş belgesi yayımlandı mı? ÖABT, Lisans...
- 30. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak 2023? Polislik sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Sandık görevlisi ücreti 2023 yattı mı 2023? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, Temmuz ayında ödenecek mi?
- Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 güz dönemi üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu?
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı YKS (AYT TYT) erken açıklanır mı?
- 100 bin işçiye kadro müjdesi! Torba Yasa için 2 açıklama geldi! Taşerona kadro, TYP, Belediye Şirket işçileri, Bağkur tescil affı...
- Galatasaray - Kisvarda maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Kisvarda maçı saat kaçta?
- Hızlı kilo verdiren Ebru Akel diyeti! Bu yöntemle 1 gram bile almıyor! Her gün tükettiği içecek...
- Hızlı kilo verdiren Ebru Akel diyeti! Bu yöntemle 1 gram bile almıyor! Her gün tükettiği içecek...