Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan NATO ve AB’ye ezber bozan mesaj

BRÜKSEL... VE İKİ FOTOĞRAFIN ANLAMI

Geçtiğimiz hafta Brüksel'deydim. AB nezdindeki Büyükelçimiz Sn. Faruk Kaymakçı'yı da ziyaret ettim. Bu vesileyle size, iki fotoğrafın öyküsünü anlatacağım. Birincisi tarihi, ikincisi ise güncel değeri itibariyle mühim.







Sn. Büyükelçinin makamında gördüğüm o fotoğraf, 1932 yılında Atatürk'ün verdiği mülakattan alıntılanmış bir metin. Cumhuriyetimizin kurucusunun daha 1930'lu yıllarda Avrupa Birliği perspektifi çizmesi çok etkileyici. Ki Avrupa'da o dönem de hakim olan stratejik körlük, kanlı bir savaşa yol açtı ve Birleşik Avrupa fikri, çok ağır bedeller ödenerek bugünlere ulaşabildi.

İkinci fotoğrafa gelince...

Ankara'da, bakan yardımcılığı günlerinden de tanıdığımız Büyükelçi Kaymakçı, AB'ye bürokrat-teknokrat yetiştiren Brugge'deki "Avrupa Koleji'nden" de mezun. Ev sahibi olarak buluşturduğu dönem arkadaşlarının her biri AB kurumlarında karar alıcı konumda. Ama asıl vurgulamak istediğim husus Kaymakçı'nın, her yıl Avrupa Koleji'nde okuyacak adaylar için Türkiye'nin saygın iş insanları ve iş dünyası örgütlerinden karşılıksız burs organize etmesi.

Evet, AB maceramız çok inişli çıkışlı. Ama Cumhurbaşkanımızın, Avrupa başkentlerini hareketlendiren son çıkışından sonra AB masasının her köşesinde gözümüzün kulağımızın olması her bakımdan ülkemizin yararına...