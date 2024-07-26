Paris Olimpiyat Oyunları’nda LGBT dayatması! Eşcinseller kırmızı halıda boy gösterdi | Olimpiyat meşalesini bu yıl translar taşıdı!

Davet edilen isimler ise Miss Martini, Nicky Doll ve Mínima Gesté oldu. Öte yandan hatırlanacağı üzere Paris'in Sosyalist Belediye Başkanı Anne Hidalgo 06.05.2024 tarihinde yaptığı açıklamada: "Ona olan tam desteğimi bir kez daha teyit ediyorum. Tekrar söylüyorum: Ben gurur duyuyorum ve evet, Paris de bir drag quee'nin meşaleyi, barış ve insanlık değerlerini taşıyacak olmasından gurur duyuyor." dedi.