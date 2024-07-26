Paris Olimpiyat Oyunları'nda LGBT dayatması! Eşcinseller kırmızı halıda boy gösterdi | Olimpiyat meşalesini bu yıl translar taşıdı!
Toplum yapısını hedef alan ve küresel sermayeler tarafından finanse edilen sapkın LGBT dayatması bu kez de Paris Olimpiyat Oyunları'nda skandal bir şekilde gözler önüne serildi. Sapkın düşünceleri empoze eden Olimpiyat Oyunları'nda eşcinseller kırmızı halıda boy gösterdi. Olimpiyat Komitesi'nin sapkın bireyleri geçit töreninin neredeyse her anına yerleştirdiği görüldü. Öte yandan 2024 Yaz Olimpiyatları öncesinde Fransa genelinde taşınan Olimpiyat meşalesi, dün Paris'e ulaştı. Ancak, bu etkinlikte Drag Queen'lik yapan translara meşale verilmesi büyük tepki çekti. Sosyal medya da ise bir çok kullanıcı "Olimpiyat açılışı diye tam anlamıyla iğrenç ötesi, sapkın bir LGBT propagandası izliyoruz. " ifadeleri ile sapkınlığa tepki gösterdi. İşte toplumun değerlerini aşağıya çeken ahlaki çöküş...
Dünyayı adeta esir alan LGBT terörü sınır tanımıyor.
PARİS OLİMPİYAT OYUNLARI'NDA LGBT DAYATMASI
Son olarak toplum yapısını hedef alan ve küresel sermayeler tarafından finanse edilen sapkınlık LGBT, dayatması bu kez de Paris Olimpiyat Oyunları'nda skandal bir şekilde gözler önüne serildi.
KIRMIZI HALIDA REZALET
Canlı yayında kırmızı halıda bir grup travesti tarafından rezil bir şekilde yürüyüş yapıldı.
DİZ BOYU SAPKINLIK
Sapkınlığın diz boyu görüntüleri adeta mide bulandırdı.
Batı,toplumun değerlerini aşağı çekmek ve sapkın düşünceleri empoze etmeyi şüphesiz devam ettiriyor.
Skandal görüntüler Batı'nın ahlaki çöküş kimliğinin yansıması adeta gösterdi.
İĞRENÇ SAHNELER CANLANDIRILDI
Ayrıca Olimpiyat Oyunları açılış töreninde iğrenç sahneler canlandırıldı.
Olimpiyat Komitesi'nin sapkın bireyleri geçit töreninin neredeyse her anına yerleştirdiği görüldü.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ:"FRANSA OLİMPİYAT AÇILIŞINI LGBT ŞOVUNA ÇEVİRDİ"
Skandal görüntüler sosyal medyadan büyük tepkilere neden oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı: "Fransa olimpiyat açılışını cinsiyetsizlik ve LGBT şovuna çevirdi" ifadeleriyle tepki gösterdi.
İşte o tepkiler:
"LGBT PROPAGANDASI İZLİYORUZ"
"Olimpiyat açılışı diye tam anlamıyla iğrenç ötesi, sapkın bir LGBT propagandası izliyoruz. "
"LGBT PROPAGANDASI YAPILIYOR"
"Olimpiyat açılışında sporcu geçişleri haricindeki tüm görüntülerde adeta LGBT propagandası yapılıyor."
"REZALET"
"Fransa olimpiyat gösterisi değil LGBT gösterisi düzenlemiş resmen! Rezalet"
OLİMPİYAT MEŞALESİNİ BU YIL TRANSLAR TAŞIDI
2024 Yaz Olimpiyatları öncesinde Fransa genelinde taşınan Olimpiyat meşalesi, dün Paris'e ulaştı.
Ancak, bu etkinlikte Drag Queen'lik yapan translara meşale verilmesi büyük tepki çekti. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Olimpiyat meşalesinin ikonik geçişi etkinliğin öne çıkan anları arasında yer alırken, tarihte ilk kez üç drag queen oyunların sembolik rotasında yer almak üzere davet edildi.
Davet edilen isimler ise Miss Martini, Nicky Doll ve Mínima Gesté oldu. Öte yandan hatırlanacağı üzere Paris'in Sosyalist Belediye Başkanı Anne Hidalgo 06.05.2024 tarihinde yaptığı açıklamada: "Ona olan tam desteğimi bir kez daha teyit ediyorum. Tekrar söylüyorum: Ben gurur duyuyorum ve evet, Paris de bir drag quee'nin meşaleyi, barış ve insanlık değerlerini taşıyacak olmasından gurur duyuyor." dedi.
2024 PARİS OLİMPİYAT OYUNLARI'NDA FRANSIZ KOŞUCU SOUNKAMBA'YA BAŞÖRTÜ YASAĞI
Fransa'yı 4x400 metre bayrak yarışı müsabakalarında temsil edecek Sounkamba Sylla'nın geçen hafta sosyal medya hesabından başörtüsü taktığı için açılış törenine katılmasına izin verilmediğini duyurması üzerine tepkiler büyüdü.
Sporcular ve sosyal medya kullanıcıları Fransız hükümetine eleştiriler yöneltirken, Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera verdiği röportajda sporcunun açılış törenine katılması için bir "çözüm" bulunduğunu belirtti.
ŞAPKA TAKACAK
Öte yandan Fransa Olimpiyat Komitesi, açılış törenine katılması için kendisinden şapka takması istenen Sylla'nın teklifi kabul ettiğini açıkladı. Fransız koşucu Sylla ise konuya ilişkin Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Olimpiyat Oyunları açılış törenine katılabilmem için nihayet uzlaştık." ifadesi yer aldı.
Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemekten sorumlu organizasyon olan Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) bu kapsamda bir kısıtlaması olmamasına rağmen, Fransa olimpiyatlarda yarışacak milli takım oyuncularına başörtüsü yasağı uyguluyor.
OLİMPİYAT SÖZLEŞMESİ'NİN AYRIMCILIK KARŞITI MADDESİNE "CİNSEL YÖNELİM" İFADESİNİ EKLENDİ
Hatırlanacağı üzere 09/12/2014 tarihinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Olimpiyat Sözleşmesi'nin ayrımcılık karşıtı maddeye "cinsel yönelim" ifadesini ekledi.
Bianet'in Chicago Tribune'e dayayandırdığı habere göre, Olimpiyatların temel prensipleri arasında artık şu cümle yer alıyor:
"Bu Olimpiyat Sözleşmesi'nde düzenlenen hak ve özgürlükler, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, dil, din, siyasi veya diğer görüşler, ulusal ya da sosyal köken, mülk, doğum ya da diğer durumları içeren hiçbir ayrımcılık biçimine maruz kalmayacak şekilde güvence altına alınmıştır."
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