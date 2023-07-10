Başkan Erdoğan’dan tarihi rest! İsveç Üzerinden Avrupa Birliği çağrısı... A Haber’de çarpıcı sözler: İkiyüzlü tavırdan vazgeçin

DONDURULMIŞ BİR AB SÜRECİ

Aradan geçen 6,5 yıllık süre zarfında en ufak bir adım atılmadığı gibi herhangi bir vatandaşın iş adamının, öğrencinin, devlet memurlarının vize başvurularında dahi ret cevabıyla karşı karşıya kaldık. Yani dondurulmuş bir AB süreci.

Türkiye'nin 1959'dan ilk temasından bu yana 60 yılı aşkın bir süredir çok net bir şekilde yanında durmaya gayret ettiği tam üyelik için üzerine düşen kriterleri her adımı attığı bu serüvende Türkiye'nin bu denli yalnız bırakılmasının hem ahlaki anlamda hem ahde vefa ölçüsünde hem de uluslararası hukuka taban tabana zıt bir durum olduğunu bugün Sayın Cumhurbaşkanımız çok sert ve net bir ifadeyle tüm uluslararası kamuoyuna duyurdu. An itibariyle Türkiye ev ödevlerinin tamamını yaptığı bir yapı içerisinde AB süreciyle alakalı mesajını vermiş ve artık karşı taraftan cevaplaması gereken bir samimiyet testinin nihai neticesini bekler pozisyona gelmiştir.