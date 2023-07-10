NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Erdoğan en kısa sürede İsveç'in NATO üyeliğini TBMM'ye götüreceğini söyledi
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile NATO Zirvesi öncesi görüştü. Görüşmede İsveç'in NATO üyeliğinin yanı sıra Türkiye'nin AB üyeliği de ele alındı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg zirve sonrası yaptığı açıklamada "Türkiye-İsveç- NATO mutabakata vardı" ifadelerini kullanırken Başkan Erdoğan'ın NATO üyeliğine onay konusunu en kısa sürede TBMM'ye götüreceğini ifade etti. Stoltenberg ayrıca İsveç'in, Türkiye'nin AB sürecini, vize serbestisini ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çabalarını destekleyeceğini söyledi. Diğer yandan üçlü zirvede Türkiye yaptırımların kaldırılması ve vize serbestisi dahil AB sürecine ilişkin tam destek aldı.
Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO zirvesi öncesi gerçekleşen üçlü zirve sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklamalarda bulundu.
İSVEÇ'E ONAY TBMM'YE GELİYOR
Sayın Erdoğan İsveç'e onay kararını Meclis'e götürecek. Sayın Erdoğan ben ve İsveç mutabakata varmış ve bir bildiriye imza atmış bulunuyoruz. Bizim terörle mücadele kararımız, Türkiye'nin güvenliğine bir katkıdır. Madrid'deki görüşme sonrası İsveç ve Türkiye çok daha yakından çalıştı. İsveç kanunlarında değişiklik yaptı, PKK'ya karşı terörle mücadele işbirliğini geliştirmiştir. İlk defa NATO'da terörle mücadele için özel bir koordinatör atanacak. İsveç'in NATO üyeliğinin tamamlanması tarihi bir adımdır bu kritik zamanda ve NATO'yu çok daha güçlü bir hale getirecektir. Bugün imza attığımız anlaşma aslında geçen sene Madrid anlaşması ile aynı. Bu aslında bir müzakere değil. Mutabık kaldığımız unsurlar hayata geçiyor. Zaten bir yıl önce Türkiye ve İsveç endişelerini getirdi. Ortak bir zemin bulundu. 1 yıl önce Madrid'de eriştiğimiz ruh bugün burada hayata geçti. İsveç tam üye oluyor.
BİR YOL HARİTASI BELİRLENECEK
Bu tarihi bir gün. Türkiye tarafından açık bir taahhüt var onay belgelerinin Meclis'e sunulayacağına dair. İsveç'in de Türkiye ile çok daha fazla iş birliği yapmak taahhüdü var. Sayın Cumhurbaşkanı belgeleri en kısa zamanda sunacağını söyledi. Tam bir tarih veremem bu konuda ama en kısa zamanda olacağının taahhüdü verdi Cumhurbaşkanı. Onların bağımsız Meclis'inin kararı. Türkiye'nin onayı Macaristan'ı da o yola götürecektir. İşbirliği paktı ise Türkiye ve İsveç arasındaki terörle mücadele işbirliği. Bir yol haritası belirlenecek. Ortak güvenlik endişeleri konusunda bir araya gelecekler. Hatta bu öneri İsveç tarafından geldi.
NATO'YA 'TERÖRLE MÜCADELE KOORDİNATÖRÜ'
NATO'nun iki tehdit var karşısında bir tanesi terör, bir tanesi Rusya. Biz kendi yapımızı yenilediğimiz dönemde, misyonumuzu da yeniliyoruz terörün her formuyla mücadele edebilmek için. Şimdi bir koordinatör olacak farklı ülkelerde farklı araçları koordine ediyor olacak. Türkiye için de iyi olacak bu.
'İSVEÇ TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİK SÜRECİNİ DESTEKLEYECEK'
AB, NATO'yu ilgilendiren bir konu değil. Ancak bir AB üyesi bir ülke olarak İsveç, Türkiye'nin AB üyeliği ile tekrar canlandırma konusunda İsveç elinden geleni yapacak. İsveç Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'ye destek vereceğini açıkladı.
"ERDOĞAN İLE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"
ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye sevk etme kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada "Euro-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığın artırılması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.
İSVEÇ İÇİN GÜZEL BİR GÜN
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yaptığı açıklamada "İsveç için güzel bir gün. (Türkiye ile) İşbirliği formatı olan, yeni bir ikili güvenlik diyaloğu kuracağız." ifadelerini kullandı.
YAZILI AÇIKLAMA GELDİ
Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirildi.
Türkiye, İsveç ve NATO'nun Vilnius'taki üçlü görüşmesi sonrası yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde bir araya geldiği aktarıldı.
Son NATO Zirvesi'nden bu yana, Türkiye ve İsveç'in, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini karşılamak için birlikte yakın çalıştığı kaydedilen açıklamada, bu sürecin bir parçası olarak, 2022'de mutabık kalınan Üçlü Muhtıra'da belirlenen bütün adımlar çerçevesinde İsveç'in, anayasasını tadil ettiği, yasalarını değiştirdiği, PKK'ya karşı terörle mücadelede işbirliğini kayda değer şekilde genişlettiği ve Türkiye'ye silah ihracatını yeniden başlattığı ifade edildi.
NATO TARİHİNDE İLK KEZ TERÖRLE MÜCADELE ÖZEL KOORDİNATÖRÜ POZİSYONU
Türkiye ve İsveç'in, hem 2022 Madrid NATO Zirvesi'nde kurulan Üçlü Daimi Ortak Mekanizma hem de bakan düzeyinde yılda bir kere bir araya gelecek ve uygun çalışma gruplarını tesis edecek yeni bir ikili Güvenlik Mekanizması çerçevesinde işbirliğine devam etme konusunda uzlaştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Güvenlik Komitesi'nin ilk toplantısında İsveç, terörizmin tüm tür ve tezahürleriyle mücadelesinin temeli olarak Üçlü Muhtıra'nın 4. maddesi dahil tüm unsurlarının tam manasıyla uygulanmasına yönelik bir yol haritası sunacaktır. İsveç, YPG/PYD ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek vermeyeceğini yineler. Türkiye ve İsveç, terörle mücadele işbirliğinin, İsveç'in NATO'ya katılmasının sonrasında da devam edecek, uzun vadeli bir çaba olduğu konusunda hemfikirdirler.
Genel Sekreter Stoltenberg de NATO'nun tüm tür ve tezahürleriyle terörizmi kategorik şekilde kınadığını yeniden teyit etmiştir. NATO, tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü pozisyonunun tesis edilmesi de dahil, bu alandaki çalışmalarını kayda değer şekilde hızlandıracaktır. Müttefikler arasında savunma ticareti ve yatırımları konusunda herhangi bir kısıtlama, engel veya yaptırım olmaması gerektiği yönündeki ilkeye bağlıyız. Bu tür engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışacağız."
İKİLİ TİCARET VE YATIRIMLAR ARTIRILACAK
Türkiye ve İsveç'in, Türkiye-İsveç Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) aracılığıyla ekonomik işbirliğini artırma konusunda da mutabık kaldığı aktarılan açıklamada, Türkiye ve İsveç'in, ikili ticaret ve yatırımları artırmaya yönelik fırsatları maksimize etmenin yollarını arayacağı belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi:
"İsveç, Türkiye'nin, Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbesti dahil AB'ye üyelik sürecinin yeniden canlandırılması konusundaki çabalara aktif destek verecektir. Bu temel üzerinde ve Avrupa-Atlantik bölgesinin caydırıcılık ve savunma gereklilikleri bağlamında, Türkiye, İsveç'in Katılım Protokollerini TBMM'ye sevk edecek ve onaylanması sağlamak için Meclis ile yakın işbirliği içinde olacaktır."
ÜÇLÜ ZİRVE YAPILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile üçlü görüşmede bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, LIETXPO Sergi ve Kongre Merkezi'nde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson'la üçlü görüşmesi basına kapalı yapıldı.
Kritik görüşme öncesi A Haber muhabiri Ece Altuğ detayları aktardı.
"TÜRKİYE KİLİT ÖNEMDE"
Gözler NATO Zirvesi'ne çevrilmişken öncesinde de kritik bir zirve olacak. Türkiye İsveç'in katılımıyla NATO'da masada olacak. Önemli gündem başlıklarından birisi İsveç'in NATO'ya üyeliği olacak. Bu noktada Türkiye'nin kilit bir önemi var.
Başkan Erdoğan AB kartını koydu. Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın sonra biz de Finlandiya'nın nasıl önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım ifadesini kullandı. Sonrasında ortak açıklama olacak mı olmayacak mı bizler bunu takip ediyor olacağız. 17.30'da başlamasını bekliyoruz o toplantının.
Sonrasında ise Başkan Erdoğan'ın bir kabulü olacak. AB Konsey Başkanı Charles Michel'i kabul edecek.
TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ'NDE ÖNÜNÜ AÇIN
Başkan Erdoğan, Litvanya'ya hareketi öncesi yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum ama aynı zamanda Vilnius'ta da sesleneceğim; önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" ifadelerini kullanmıştı.
Vilnius'a ulaştıklarını belirten Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından da açıklamalarda bulundu.
Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Yarın başlayacak NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Vilnius'a geldik. Bu kritik zamanda, NATO coğrafyasının savunması ve güvenliği hakkında görüş teatisinde bulunacak, önemli kararlara imza atacağız.
Madrid'de ittifakın savunma planlarının güncellenmesini kararlaştırmış ve bunların Vilnius Zirvesi'nde onaylanmasını öngörmüştük.
Bu süreçte işi yokuşa sürme çabalarına rağmen her zaman olduğu gibi ittifak dayanışmasıyla hareket ettik.
Vilnius'ta, NATO'nun terörizmle mücadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendireceğiz.
Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım.
İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi, Üçlü Mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlıdır.
Biz, bize verilen ve altına imza atılan tüm sözlerin tutulmasını istiyoruz.
Tehditlerin arttığı bir dönemde müttefiklerimizle birlikte Vilnius'ta ittifaka verdiğimiz önemi teyit edeceğiz.
Bu vesileyle bir gerçeğin altını çiziyoruz; NATO üyesi ülkelerin tamamına yakını Avrupa Birliği üyesidir.
Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum:
Önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım.
Litvanya ziyaretimizin ülkemiz, ittifakımız ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan devlet ve hükûmet başkanlarının katılımıyla düzenlenen NATO Zirvesi nedeniyle gittiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'a ulaştı.
BIDEN İLE GÖRÜŞME SAAT 18.00'DE
Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında Türkiye ve ABD arasındaki yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Bu kapsamda son olarak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile telefonda görüştü.
Sullivan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Kılıç ve İsveç Ulusal Güvenlik Danışmanı Henrik Landerholm ile Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi öncesi koordinasyon için konuştuğunu aktardı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile NATO genişlemesi ve Vilnius'taki zirveye ilişkin telefonda görüşmüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden ise yarın NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelecek.
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