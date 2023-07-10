NATO ve ABD’den Türkiye’ye AB desteği! Başkan Erdoğan’ın resti sonrası peş peşe mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a hareket etti. Erdoğan, Litvanya ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı.

"AB KAPISINI AÇIN, İSVEÇ NATO'YA GİRSİN"

Başkan Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili tarihi restte bulunarak "50 yılı aşkın zamandır AB kapısında bekletilen Türkiye var. Türkiye'yi bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Türkiye'nin AB'de önünü açın. Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Biz Türkiye'yiz. Zirve marjında yapacağım görüşmelerde bunları da ifade edeceğim." açıklamasında bulundu.



STOLTENBERG'DEN DESTEK AÇIKLAMASI

Stoltenberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya'ya hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım." ifadelerine ilişkin değerlendirilmesi sorulması üzerine, şunları kaydetti: "Türkiye'nin AB'ye üye olma arzusunu destekliyorum. Aynı zamanda, Madrid'de İsveç'in ittifaka tam üye olabilmesi için yerine getirmesi gereken belirli koşullar listesi üzerinde mutabık kaldığımızı da hatırlamamız gerekiyor."