10 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri NATO ve ABD'den Türkiye'ye AB desteği! Başkan Erdoğan'ın resti sonrası peş peşe mesajlar

NATO ve ABD'den Türkiye'ye AB desteği! Başkan Erdoğan'ın resti sonrası peş peşe mesajlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.07.2023 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
ABONE OL
NATO ve ABD’den Türkiye’ye AB desteği! Başkan Erdoğan’ın resti sonrası peş peşe mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı. Başkan Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili olarak "Türkiye'nin AB'de önünü açın. Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım" dedi. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den destek geldi. NATO'nun ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da "Türkiye'nin AB üyeliği arzusunu destekliyoruz." denildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a hareket etti. Erdoğan, Litvanya ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı.

"AB KAPISINI AÇIN, İSVEÇ NATO'YA GİRSİN"
Başkan Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili tarihi restte bulunarak "50 yılı aşkın zamandır AB kapısında bekletilen Türkiye var. Türkiye'yi bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Türkiye'nin AB'de önünü açın. Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Biz Türkiye'yiz. Zirve marjında yapacağım görüşmelerde bunları da ifade edeceğim." açıklamasında bulundu.


STOLTENBERG'DEN DESTEK AÇIKLAMASI
Stoltenberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya'ya hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım." ifadelerine ilişkin değerlendirilmesi sorulması üzerine, şunları kaydetti: "Türkiye'nin AB'ye üye olma arzusunu destekliyorum. Aynı zamanda, Madrid'de İsveç'in ittifaka tam üye olabilmesi için yerine getirmesi gereken belirli koşullar listesi üzerinde mutabık kaldığımızı da hatırlamamız gerekiyor."



İsveç'in bu koşulları yerine getirdiğini öne süren Stoltenberg, terörle mücadele konusunda da Türkiye ve İsveç arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin söz konusu olduğunu belirtti. Stoltenberg, "Terörle mücadelede birlikte durmamız önemli ancak aynı zamanda İsveç'i ittifakın bir üyesi olarak görmek istemeyen tüm müttefiklerimizin meşru güvenlik kaygılarını da bir an önce gideriyoruz çünkü bu NATO'yu güçlendirecek ve sadece Baltık bölgesini değil, tüm bölgeyi savunma ve koruma kabiliyetimizi güçlendirecek." diye konuştu.

AB'DEN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ
AB Komisyonu Sözcülerinden Dana Spinant da Başkan Erdoğan'ın "Önce AB'de önümüzü açın, biz de İsveç'te önünüzü açalım" ifadelerinin sorulması üzerine, şu yanıtı verdi: "NATO genişlemesi ve AB'ye katılım iki ayrı süreçtir. Bir tarafta onay bekleyen İsveç var. Diğer tarafta AB'nin genişleme konusunda tüm aday ülkelerce veya aday olmak isteyenlerce atılacak adımları çok açık şekilde ortaya koyan yapısal süreci bulunuyor. Bu iki süreç arasında bağlantı kuramazsınız."

BEYAZ SARAY'DAN DESTEK MESAJI
ABD, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik arzusunu desteklediğini bildirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin AB üyeliği arzusunu destekliyoruz." dedi.

ABD’den Türkiye’ye AB desteği ABD'DEN TÜRKİYE'YE AB DESTEĞİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA