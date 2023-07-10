Türk vatandaşlardan NATO Zirvesi öncesi Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi! Vilnius'ta sevgi seli...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'a ulaştı. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı; Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ve diğer yetkililer karşıladı. Başkan Erdoğan bölgedeki Türk vatandaşlar tarafından da coşkuyla karşılandı. Vatandaşlar Başkan Erdoğan'ın kritik görüşmesi öncesi liderleriyle fotoğraf çektirdi. İşte detaylar...