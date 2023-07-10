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Litvanya'da gözler Başkan Erdoğan-Joe Biden zirvesinde! Kritik görüşme saat 18.00'de...

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Giriş Tarihi: 11.07.2023 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
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Litvanya’da gözler Başkan Erdoğan-Joe Biden zirvesinde! Kritik görüşme saat 18.00’de...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Vilnius'ta yarın düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi bir araya geldi. Yapılan kritik toplantıda mutabakat çıkarken İsveç'in NATO'ya üyeliğine yakın zamanda TBMM'ye sunulacak. Bununla birlikte İsveç, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği konusunda destek verecek. Bu gelişmeler yaşanırken artık gözler bugün yapılacak Başkan Erdoğan-Joe Biden görüşmesine çevrildi. İki lider akşam saat 18.00'de bir araya gelecek. İşte detaylar...

NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarına İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesiyle başladı.

TBMM'YE ONAY SÜRECİNE GİDİYOR

Kritik toplantı sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "Başkan Erdoğan'ın İsveç'in katılım protokolünü TBMM'ye en kısa sürede iletme ve TBMM ile onay için yakından çalışma konusunda mutabık kaldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKE UZLAŞTI

Stoltenberg ayrıca "Türkiye ile İsveç, bugün ikili bir güvenlik mekanizması kurulması konusunda uzlaştı. NATO da bu alandaki çalışmalarını ciddi şekilde artıracak. Ben de NATO tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atayacağım" ifadelerini kullandı.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

Bu gelişme sonrası ABD'den de üst üste açıklamalar gelirken ABD Başkanı Joe Biden, "Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye götürmesini içeren açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum" dedi. Biden ayrıca "Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığı geliştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

F-16 SATIŞINA DESTEK

ABD Dışişleri Bakanlığı, F-16 uçaklarının Türkiye'ye satılması konusunu bir süredir kamuoyuna açık şekilde desteklediklerini bildirdi.

ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ BUGÜN

Bu gelişmeler sonrası Başkan Erdoğan Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında bugün ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan-Biden görüşmesi saat 18.00'de yapılacak.

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