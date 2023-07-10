Litvanya’da gözler Başkan Erdoğan-Joe Biden zirvesinde! Kritik görüşme saat 18.00’de...

İKİ ÜLKE UZLAŞTI

Stoltenberg ayrıca "Türkiye ile İsveç, bugün ikili bir güvenlik mekanizması kurulması konusunda uzlaştı. NATO da bu alandaki çalışmalarını ciddi şekilde artıracak. Ben de NATO tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atayacağım" ifadelerini kullandı.