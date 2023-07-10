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Başkan Erdoğan’ın resti dünya manşetlerini süsledi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vilnus'ta düzenlenecek olan NATO Zirvesi öncesinde son derece önemli açıklamalarda bulundu. Batı'ya adeta rest çekerek dünya manşetlerinde yer bulan Başkan Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği meselesini işaret ederek, AB üyeliğimizin önünü açın İsveç'in önünü açalım" dedi. Türkiye'nin bu konuya taviz vermediğini ifade eden Başkan Erdoğan'ın, bu açıklamaları BBC'den CNN International'a, Le Monde'dan Politico'ya kadar dünya basınında büyük yankı buldu.

Giriş Tarihi: 10.07.2023 23:13 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 00:34
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Başkan Erdoğan’ın resti dünya manşetlerini süsledi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a hareket etti. Erdoğan, Litvanya ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı.

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Başkan Erdoğan’ın resti dünya manşetlerini süsledi!

"AB KAPISINI AÇIN, İSVEÇ NATO'YA GİRSİN"

Başkan Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili tarihi restte bulunarak "50 yılı aşkın zamandır AB kapısında bekletilen Türkiye var. Türkiye'yi bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Türkiye'nin AB'de önünü açın. Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Biz Türkiye'yiz. Zirve marjında yapacağım görüşmelerde bunları da ifade edeceğim." açıklamasında bulundu. Bu açıklama dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

İşte Başkan Erdoğan'ın tarihi restini dünya basını manşetlerine böyle taşıdı...

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Başkan Erdoğan’ın resti dünya manşetlerini süsledi!

BLOOMBERG

Merkezi New York City'de bulunan uluslararası haber ajansı Bloomberg, "Erdoğan, İsveç'in NATO Üyeliğini Türkiye'nin AB Hedefine Bağladı" diyerek manşetine taşıdı.

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Başkan Erdoğan’ın resti dünya manşetlerini süsledi!

POLITICO

ABD merkezli Politico dergisi, ilk sayfasından 'Erdoğan: Eğer İsveç'in NATO'ya katılmasını istiyorsanız Türkiye'nin AB'ye girişine izin verin' başlığıyla okurlarına sundu. Ankara'ya 1999 yılında AB aday statüsü verildiğini hatırlatan Politico, o zamandan beri Brüksel'in Türkiye'ye ayak sürdüğünü ifade etti.

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Başkan Erdoğan’ın resti dünya manşetlerini süsledi!

BBC

İlk sayfasından 'İsveç'in NATO üyeliği: Türkiye, yeni Avrupa Birliği müzakereleri çağrısında bulunuyor' diyen yayın organı, Başkan Erdoğan'ın Ankara'nın söz konusu talebini Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde de dile getireceğini aktardı.