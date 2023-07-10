11 Temmuz 2023, Salı
Başkan Erdoğan’ın resti dünya manşetlerini süsledi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vilnus'ta düzenlenecek olan NATO Zirvesi öncesinde son derece önemli açıklamalarda bulundu. Batı'ya adeta rest çekerek dünya manşetlerinde yer bulan Başkan Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği meselesini işaret ederek, AB üyeliğimizin önünü açın İsveç'in önünü açalım" dedi. Türkiye'nin bu konuya taviz vermediğini ifade eden Başkan Erdoğan'ın, bu açıklamaları BBC'den CNN International'a, Le Monde'dan Politico'ya kadar dünya basınında büyük yankı buldu.
Giriş Tarihi: 10.07.2023 23:13 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 00:34
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