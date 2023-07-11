11 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dünyanın gözü Litvanya'da! NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi

Dünyanın gözü Litvanya'da! NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.07.2023 08:52
Güncelleme:11.07.2023 08:53
NATO Zirvesi'nde ana gündem maddeleri bugün görüşülecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ise gün içerisinde yoğun bir diplomasi trafiği bekliyor. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsveç kararı dünya basınında
İsveç kararı dünya basınında
’Elinde Türk bayrağı olan herkesi vurdular’
'Elinde Türk bayrağı olan herkesi vurdular'
Sel felaketi sonrası Bartın!
Sel felaketi sonrası Bartın!
NATO Zirvesi’nde yoğun diplomasi
NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi
Bakan Yusuf Tekin’den A Haber’e açıklamalar
Bakan Yusuf Tekin'den A Haber'e açıklamalar
Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı
"Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı"
Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı ile görüştü
Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı ile görüştü
NATO Zirvesi öncesi üçlü zirve başladı
NATO Zirvesi öncesi üçlü zirve başladı
Başkan Erdoğan’dan NATO mesajı
Başkan Erdoğan’dan NATO mesajı
ABD’den Türkiye’ye AB desteği
ABD’den Türkiye’ye AB desteği
Başkan Erdoğan Vilnius’ta
Başkan Erdoğan Vilnius'ta
Başkan Erdoğan Vilnius’ta
Başkan Erdoğan Vilnius’ta
Daha Fazla Video Göster