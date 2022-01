Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Kazakistan açıklaması: Desteğe hazırız

'S-400'DE HAKLIYIZ'

S-400 konusuna değinen Akar, "S-400 zorunluluk olarak ortaya çıkan bir tedarik. Bu herhangi bir tehdit olmazsa, saldırı olmazsa kimseye zararı olmayan bir sistem. Önceliğimiz tabii ki vatanımızın korunması. Bu manada Batılı NATO müttefiklerimizin vermediğini Amerika'dan temin ettiğimiz bir sistem. Bu konuda da planlandığı şekilde, uygun şekilde faaliyetler sürüyor. S-400 konusunda görüşmeler sürüyor, makul mantıklı çözümler bulunabilir. Çünkü biz bu konuda haklıyız" dedi.



'AMERİKA'NIN YPG'YE DESTEK VERMESİ MÜTTEFİKLİK RUHUNA AYKIRI'

Akar, Amerika ile en önemli problemin ise PKK/YPG konusu olduğuna işaret ederek, "YPG'nin PKK'dan farkı yoktur. Hal böyleyken Amerika gibi bir müttefikimizin bunlara yardım etmesi, desteklemesi müttefiklik ruhuna son derece aykırı. Bu konuda Amerikalı müttefiklerimizin doğru karar vermelerini bekliyoruz" diye konuştu.



'KAZAKİSTAN'IN YANINDAYIZ'

Akar, Kazakistan'daki gelişmelere ilişkin, "Dostumuz Kazakistan ile tarihi kültürel ilişkilerimiz, askeri, eğitim iş birliği dahil olumlu münasebetlerimiz var. Çalışmalarımız devam ediyor. Son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kazakistan bizim önemli bir müttefikimiz. Bir an önce Kazakistan'a huzurun gelmesi, nizamın hakim olması arzumuz. Bizim inancımız Kazakistan, oradaki kardeşlerimiz kendi imkan ve kabiliyetleriyle oradaki bütün zorlukları aşacaktır. Biz Kazakistan'ın her zaman olduğu gibi bugün de yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız 'her türlü bilgi ve tecrübe paylaşımına hazırız' şeklinde açıklamada bulundu. Bu bizim için talimattır. Herhangi bir talep geldiğinde, istek olduğunda, bize emir, talimat verildiğinde biz de Kazakistanlı kardeşlerimize her türlü yardımı yapmaya, elimizden gelen desteği sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

Pakistan'ın ATAK helikopteri almaktan vazgeçtiği iddiaları sorulan Akar, "Resmi makamlarla yaptığımız görüşmelerde bu iddiaların kesinlikle gerçek olmadığını belirttiler. Pakistan yetkilileri de haberin gerçeği yansıtmadığına ilişkin açıklama yaptı" dedi.



'TEENNİ İLE HAREKET ÖNEMLİ'

NATO ve Rusya arasında yapılması planlanan toplantılara yönelik soruya da Akar, "Şu anda kriz biraz irtifa aldı, yükseldi; ama bu konu yıllardan beri var. Burada bir Kırım var, Ukrayna var, Donbass var, bir işgal var. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere birçok kez Kırım'ın ilhakını tanımadığımızı belirttik. Donbass'a yönelik tartışmalar var. Biz dost ve müttefik ülkelerle, muhataplarımızla zaten bunları konuştuk görüşüyoruz. Başlangıçtan beri bizim ortaya koyduğumuz vizyon; biz barıştan, görüşmeler yoluyla problemlerin çözümünden yanayız. Gerilimi artırmayalım, herhangi bir şekilde provokatif davranışlardan veya provokatif olarak anlaşılacak davranışlardan uzak duralım. Karadeniz'de bir statüko var, Montrö var bunu bozmayalım, bu konuda bir tarafta Karadeniz'de kıyısı olan ülkeleri sükunete davet ederken diğer taraftan da Montrö'ye uymaları konusunda NATO ülkeleri başta olmak üzere diğer dost ve müttefik ülkelerle biz gerekli görüşmeyi, konuşmayı yapıyoruz. Politikamız, açık ve net. Bu konuda samimiyiz. Herhangi ani bir hareket, rutin olmayan bir hareketle birlikte bazı olaylar zincirinin başlangıcı olabilir. Bu da bir takım sıkıntıya sebebiyet verebilir. O nedenle teenniyle hareket etmenin çok önemli olduğunu muhataplarımıza tekrar tekrar söylüyoruz" dedi.





'TATBİKATIN PARÇASI OLARAK BİRLİK GETİRİYORLAR'

Bakan Akar, Dedeağaç'a ABD yığınağı yapıldığına yönelik haberlere ilişkin de ABD'nin 2014'ten beri Avrupa güvenliğine katkı için tatbikatlar yaptığını belirtti. Akar, "Daha önce Baltık üzerinden intikaller yapılıyordu. Daha sonra tatbikatın yönünü bu tarafa kaydırdılar. Bu bir tatbikattan ibaret. Olayları yakından takip ediyoruz. Bu işin bilinen, açıklanan, objektif tarafı bu; tatbikat yapılıyor. Tatbikatın bir parçası olarak Dedeağaç'a birlik getiriyorlar. Bu tür gelişmeleri yakından takip edeceğiz; ama her yapılan da bize karşı yapılıyor gibi bir endişeye kapılmayacağız" yanıtını verdi.

Bakan Akar, yeni askerlik sisteminin Türkiye'nin tarihine uygun olduğunu da belirterek, "Bu sistemde er olarak gelip, general olabilirsiniz. Modern sisteme de uygun. 6 subayımız var, er olarak girdi. 41'i astsubay oldu, 480'i uzman erbaş oldu, 1845'i sözleşmeli er oldu" dedi.