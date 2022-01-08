Kazakistan’daki kaosun arkasında kim var? Kazakistan’daki sokak olayları ile kimler ne yapmak istiyor?

Bu ortamı istismar etmek üzere bir takım insanlar hazırlıklar yapmışlar. Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu ancak henüz fikir aşamasında. Daha organizasyonu bile yok bir yerlerde ofisleri bile açılmadı. Burada Rusya önderliğinde kurulmuş bir askeri birlik var ve yapılmış tatbikatlar var. Ellerinde 2 bin kişilik "oraya git, buraya git" diyecekleri bir asker var. Bizim Türk devletlerinin henüz böyle bir örgütü yok.