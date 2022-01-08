Kazakistan’daki kaosun arkasında kim var? Kazakistan'daki sokak olayları ile kimler ne yapmak istiyor?
Kazakistan’da doğalgaz zamlarını protesto olarak başlayan olaylar ülke genelinde sokak şiddetine dönüştü ve 50’den fazla kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Tokayev uyarı yapmadan ateş açın emri verirken Rus vekil Balbek’ten bomda bir açıklama geldi. Balbek, “FETÖ okulundan çıkanlar ve DEAŞ kışkırtıyor.” dedi. Öte yandan Kazakistan'ı dış müdahaleye açık hale getiren kaosun arkasından da turuncu devrimlerin kirli organizatörü George Soros çıktı. Kaosa giden süreçte başı çeken "Uyan Kazakistan" isimli sözde STK'nın Soros Vakfı tarafından kurulduğu ve fonlandığı ortaya çıktı. Peki Kazakistan’da neler oluyor? Küresel bir operasyon mu söz konusu? Soros’un bağlantısı var mı? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Hakkı Öcal, Dr. Avukat Mehmet Sarı ve gazeteci Murat Özer değerlendirdi.
Kazakistan'da başlayan protesto gösterileri ülkenin birçok bölgesine yayıldı. Protestolar yapılan zamlara karşı bir tepki olarak başlasa da kısa sürede sokak savaşına döndü. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestoların planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini ve eylemlerin fonlandığını ifade etti. Çatışmaların hızla yayılması ve sosyal medyada eylemcilere silahların dağıtıldığı videoların ortaya çıkmasıyla akıllara ilk gelen soru "protestoların arkasında kim var?" sorusu oldu. A Haber'e katılan isimler de bunu yorumladı.
Gazeteci Murat Özer'in değerlendirmeleri:
"Kazakistan'da önce protestolarla başlayan sonra halk ayaklanmasına dönüşen bir vaziyet var. Şunu görmek gerekir. Kazakistan, dünyanın uranyum üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor ve dünyada önemli bir akaryakıt üretim merkezi. Şimdi böyle bir ülkede kişi başında düşen gelir 9 bin dolar civarında ve ciddi bir sefalet yaşanırken halkın tepkisinin bütünüyle Batı'ya yıkmak yanlış olur.
Kazakistan, ayaklanmaları bastırmak için Rusya'dan yardım istedi. ABD, Rusya'nın girdiği yerden çıkmadığını söylüyor ama ABD'de girdiği yerden büyük bir enkazla çıkıyor. Afganistan ve Irak'ta yapmış oldukları ortada. Afganistan'da büyük bir hezimete uğrayıp çıktılar ama arkalarında enkaz bıraktılar.
Halk protestosunun parlamentoyu işgal eden bir hale gelmesi kabul edilemez. Kazak Cumhurbaşkanı Tokayev'in yapmış olduğu konuşmayı Rusca yapması Sovyetlerin yıkılmasından sonra Orta Asya'daki rejimlerin gelmiş olduğu noktayı gösteriyor.
Sadece Kazakistan'daki yönetimin bu şekilde alaşağı edilmesi meselesinde Batılı istihbarat örgütlerinin CIA'in ya da Soros'çu vakıflar eliyle halkın kışkırtılması ve onların silahlandırılması güvenlik güçlerinin öldürülmesi büyük bir olay. Yani Şu anda Kazakistan'da yaşanan hadiseyi bütün Orta Asya'daki diğer Türk cumhuriyetlerindeki ülkelerindeki hadiselerle birlikte değerlendirmemiz gerekir.
Rusya'nın müdahalesi bir işgal girişimidir ve gerçekten kabul edilemez. Batı ve ABD, Rusya'nın bölgede ellinden geleni yapacaktır. Fakat siz de ülkenizi Rusya'nın işgalinden kurtarmak ya da ABD ve diğerlerinde kurtarmak istiyorsanız halkınızla uyumlu bir yönetim yapmanız gerekir."
Gazeteci Hakkı Öcal canlı şunları söyledi
Burada bir seçimsel siyasal sitem yok. Şimdi burada bunu neden kurmadınız diye bir analiz yapmak çok doğru olmaz. Gezi olaylarında 3 gün mesele ağaçtı, fakat meselenin hiçbir zaman ağaç olmadığını meselenin hiçbir zaman pahalılık olmadığını milli gelir adaletsizliği olmadığını daha sonraki olaylar hemen gösterdi.
Dünyanın hiçbir yerinde halk kendi devletinin parlamentosunu, havalimanlarını ya da kurumlarını işgal edip yakmaz. Dünyanın hiçbir yerinde halk kendi polisini kıtır kıtır kesmez. 12 polis öldürüldü. Bu işim sistemli olduğu belli. Bir takım insanlar bir minibüsün arkasından otomatik silah dağıtıyor. Bunun videolarını hep beraber gördük.
Orada sistemin yarattığı rahatsızlıkları istismar edecek bir ortam var ve bunu kışkırtmak üzere bir girişim var. Soros vakfının sadece Kazakistan'da son zamanlarda 100 milyon dolardan fazla para dağıttığına dair kendi kayıtları var. Demek ki orada böyle planlı, hazır bir kalkışma ortamı da var.
Bu ortamı istismar etmek üzere bir takım insanlar hazırlıklar yapmışlar. Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu ancak henüz fikir aşamasında. Daha organizasyonu bile yok bir yerlerde ofisleri bile açılmadı. Burada Rusya önderliğinde kurulmuş bir askeri birlik var ve yapılmış tatbikatlar var. Ellerinde 2 bin kişilik "oraya git, buraya git" diyecekleri bir asker var. Bizim Türk devletlerinin henüz böyle bir örgütü yok.
Rusya böyle bir şeye karşı zemini hazırlamıştır. Kazakistan'ın başka birini çağırma gibi bir durumu yok. Şu ana kadar orada oluşan siyasal durum orada Rusya'nın olması gerektiğini gösteriyor. Rusya orada bu ortamı yaratmak isteyenlerin nasıl Sorosçu nasıl CIA ajanı olduğunu daha iyi biliyor. Rusya o silahların nereden geldiğini gayet iyi biliyor. Rusya kendi sınırında yeni bir Amerikancı devlet istemez. Şu anda orada Amerikancı bir girişim başlatıldı. Rusya'da burada buna engel oldu."
"UYAN KAZAKİSTAN" HAREKETİNİ KİM KURDU?
Bazı dernek ve kuruluşlar protestolara destek vermesiyle öne çıkıyor. "Oyan Qazaqstan (Uyan Kazakistan)" isimli STK ise bu kuruluşlar arasından en dikkat çekeni olarak öne çıkıyor. Peki, kim bu "Uyan Kazakistan" hareketi? Uyan Kazakistan hareketi, Aktivist Beybarys Tolymbekov ve Asya Tulesova'nın tutuklanması, yargılanması ve ardından hapis cezası ile mahkûm edilmesiyle 5 Haziran 2019'da kuruldu.
HAREKETİN TALEPLERİ SİYASİ
Hareket, kendisini siyasi parti olarak görmemekle birlikte kuruluş amacı ve siyasi talepleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Hareketin kuruluş amaçlarında siyasi baskıya son vermek, hükümet organları arasındaki gücün dağılımını reforme etmek, uluslararası standartlara uygun serbest seçimler ve kendi kendini yönetme sistemi dahil olmak üzere dokuz maddelik amaçlar listesi deklare ediliyor. Ayrıca Uyan Kazakistan hareketi, 2019'da gerçekleştirilen protestoların da birçoğunda yer almıştı. Kazakistan'da 2 Ocak'ta patlak veren olaylar sonrası Uyan Kazakistan hareketi yine sahneye çıktı. Her kargaşada benzer taleplerini sürdüren hareket 9 maddelik bildirilerini yineledi.
ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI YAPIYORLAR
Hareketin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gerçek siyasi reformlar ve dönüşümler olmadan Kazakistan'ın her vatandaşının ve ortak ülkemiz Kazakistan Cumhuriyeti'nin güvenliği, gelişimi ve ilerlemesi imkansızdır. Bugün tarihi bir an, bir hakikat ve uyanış anı, özgür yurttaşların yitirdikleri hak ve özgürlüklerini yeniden kazanmaları, devletin yaşamın her alanında sürdürülebilir kalkınma yolundan gitmesi gerektiği bir an geldi. Demokratik, bağımsız ve özgür bir ülkede yaşamalıyız!"
SOROS'UN PARMAK İZİ VAR
"Uyan Kazakistan" hareketinin tartışılan bir diğer yönü ise dünyanın pek çok yerinde kaos ve çatışmanın finansörü olarak görülen Soros'tan destek alıyor olması. 1995'den beri Kazakistan'da aktif olarak faaliyet gösteren Soros Vakfı'nın ülkedeki STK'ları desteklemek için 100 milyon dolardan fazla bağış yaptığı belirtiliyor. "Uyan Kazakistan" hareketinin kuruluş deklarasyonu, 5 Haziran 2019 tarihinde dördü Soros Vakfı'nın ve diğer yabancı merkezlerin etkin üyeleri olan beş kişi tarafından sunulmuştu. Beşinci kurucu ise Dimash Alzhanov adında bir siyaset bilimci. Alzhanov'un Amerikan Kurumu Ulusal Dış İlişkiler Enstitüsü (NDI)'nün eski koordinatörü ve AGİT Ukrayna Gözlem Misyonu'nun (2014) üyeliğini gerçekleştirdiği ifade ediliyor.
"UYAN KAZAKİSTAN" BİRİKİM DERGİSİNDE
Kaynaklar araştırıldığı zaman Uyan Kazakistan hareketine dair 2019'da dikkat çeken bir yazı kaleme alındı. Birikim Dergisi'nde Wilson Center eski üyesi ve Londra Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi Dr. Gül Berna Özcan'ın "Uyan Kazakistan!: Men Oyandım" başlığıyla yayımlanan yazıda harekete dair bilgiler yer aldı. Dergi 2012'nin ekim sayısında FETÖ temasıyla yayımlanmıştı.
KAZAK MUHALİF KIEV'DE ÜS KURDU
Öte yandan Kazakistan'daki olaylara ilişkin bir diğer Soros bağlantısı ise sürgündeki eski Enerji Bakanı Mukhtar Ablyazov. Kazakistan'daki eylemlere öncülük etmek istediğini açıkladı. Şu an Ukrayna'da bulunan Mukhtar Ablyazov, protestoları koordine etmek için başkent Kiev'de bir merkez kurduğunu duyurdu belirtti ve sokağa çıkan Kazakların kendisiyle iletişime geçmesi için iki telefon numarası yayımladı. Önceki gün bir Ukrayna televizyonuna açıklama yapan Ablyazov "Hedefimiz Nazarbayev rejimini tamamen devirmektir. Bu rejime destek verenleri ömür boyu hapse mahkûm kılacağız" diye konuştu. Ablyazov, 2005 yılında Kırgızistan'da 'lale devrimi'ni finanse ettiğini söylemişti.
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