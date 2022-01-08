08 Ocak 2022, Cumartesi
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Kazakistan’ın bölgedeki önemi ne? Eylemler neden ve nasıl başladı?
Dünyanın gözünü çevirdiği Kazakistan'da hükümet karşıtı eylemler nasıl ve neden başladı? Protestoların çatışmaya dönüştüğü Kazakistan'ı uluslararası kamuoyu yakından izliyor. Peki Kazakistan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasında nasıl bir öneme sahip ve ülkede bir anda alevlenen gösterilerin arka planında neler var?