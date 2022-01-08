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Son dakika: Kazakistan'da neler oluyor? Ülkede operasyonlar başladı: Vatana ihanet suçlamasıyla tutuklandı! 2 bin 500 asker ülkeye ulaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2022 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022
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Son dakika: Kazakistan’da neler oluyor? Ülkede operasyonlar başladı: Vatana ihanet suçlamasıyla tutuklandı! 2 bin 500 asker ülkeye ulaştı

Son dakika haberi... Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülke liderlerinden yardım istemesinin ardından 2 bin 500 asker Kazakistan'a ulaştı. Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şahrat Nuruşev, askerlerin çatışmaların yoğun olduğu Almatı kentine sevk edildiğini aktardı. Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov'un vatana ihanet suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi. Öte yandan Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ülkesini terk ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkedeki durumun stabil olduğunu söyledi.

Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınanların sayısının 4 bin 266'ya çıktığı, bunlar arasında başka ülke vatandaşlarının da olduğu bildirildi. Kazakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede devam eden operasyonlarda gözaltına alınanlarla ilgili veriler güncellendi. Açıklamada, 4 bin 266 kişinin gözaltına alındığı, bunlar arasında komşu ülkelerin vatandaşlarının da olduğu belirtildi.

Almatı eyaletine bağlı bir köyde 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Jambıl eyaletinde silah deposunun bulunduğu ve Almatı'daki bir otomobil servisi binasındaki silah ve mühimmatların yanı sıra bisiklet, televizyon ve cep telefonları gibi çalıntı ürünlere el konulduğu bilgisi paylaşıldı.

KARİM MASİMOV VATANA İHANET SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Kazakistan iç istihbarat teşkilatının eski başkanı vatana ihanet Karim Masimov vatana ihanet suçundan tutuklandı.

Ulusal Güvenlik Komitesi (KNB) yaptığı açıklamada, eski başkanı Karim Masimov'un vatana ihanet suçlamalarıyla ilgili soruşturma sonrası gözaltına alındığını açıkladı. Masimov geçici bir gözaltı merkezine yerleştirildi.

Nursultan Nazarbayev'in yakın bir müttefiki olan Masimov, Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'daki protestocuların hükümet binalarını basması üzerine bu hafta KNB başkanlığı görevinden alınmıştı.

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI YARDIM İSTEMİŞTİ: 2 BİN 500 ASKER ÜLKEYE ULAŞTI
Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şahrat Nuruşev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün (KGAÖ) gönderdiği 2 bin 500 askerin ülkeye ulaştığını söyledi.

Nuruşev, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın üyesi olduğu KGAÖ'den askeri yardım talebinde bulunduklarını anımsattı.

KGAÖ üyesi Rusya, Belarus, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan'dan askerlerin ülkesine ulaştığını belirten Nuruşev, "KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas'ın söylediği gibi KGAÖ'nün 2 bin 500 askeri Kazakistan'a ulaştı." dedi.

Nuruşev, bu askerlerin çatışmaların yoğun olduğu Almatı kentine sevk edildiğini aktardı.

NAZARBAYEV KAZAKİSTAN'I TERK ETTİ Mİ?
Nazarbayev'in sözcüsü Aydos Ukibay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Nazarbayev'in başkent Nur Sultan'da bulunduğunu, bir dizi istişare toplantıları gerçekleştirdiğini, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile doğrudan temas halinde olduğunu bildirdi.

Nazarbayev'in dost ülkelerin liderleriyle telefon görüşmeleri yaptığını belirten Ukibay, Kurucu Cumhurbaşkanı'nın mevcut zorlukların üstesinden gelmek ve ülkenin bütünlüğünü sağlamak için halka Cumhurbaşkanı Tokayev'in etrafında birleşme çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Kazakistan'daki protestolar nedeniyle Nazarbayev'in ülkesini terk ettiği iddia edilmişti.

PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
Akaryakıt zammı protestolarının çatışmalara dönüştüğü Kazakistan dün sert çatışmalara sahne olmuştu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev, protestocularla görüşme talebini reddedip polis ve orduya "teröristleri gördüğünüz yerde vurun" emrini verirken akşam saatlerine doğru bir çok noktada kontrol sağlandı.

Tokayev bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkedeki durumun stabil olduğunu açıkladı.

Kremlin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanları Kazakistan'da düzeni sağlamak için alınan önlemler hakkında görüş alışverişinde bulundu" denildi.

KAZAKİSTAN'DAKİ DURUM
Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı'da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası atarak müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını ancak operasyonların sürdüğünü açıkladı. Kazakistan'da güvenlik güçlerinin operasyonu yoğun olarak Almatı şehrinde devam ediyor.

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