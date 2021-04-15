Son dakika: Külliye'de önemli kabul! Başkan Erdoğan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşecek
Son dakika haberine göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Ankara’ya geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkalığı Külliyesi'nde kabul edilecek. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alacak. Görüşmenin ardından, Bakan Çavuşoğlu ve Yunan Bakan Dendias, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Türkiye Doğu Akdeniz hamlelerini hızlandırdı. Libya heyeti geçtiğimiz gün Ankara'ya çıkarma yaptı. Aynı gün Dendias Libya'daydı. Mısır ile diplomatik temas başladı, Atina da Mısır'ı yakın markaja aldı.
Böyle bir süreçte Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bugün Ankara'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirecek.
BAŞKAN ERDOĞAN KABUL EDECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dendias'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alacak.
İŞTE MASADAKİ KONULAR
İki bakan daha sonra ortak görüşme gerçekleştirecek. Doğu Akdeniz, mülteci krizi, Kıbrıs ve Ege'deki sorunlar başta olmak üzere iki ülke arasındaki tüm başlıklar masada olacak.
Görüşmenin ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Yunan Bakan, Beştepe'de iftara da konuk olacak.
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