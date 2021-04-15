Son dakika: Külliye'de önemli kabul! Başkan Erdoğan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşecek

Türkiye Doğu Akdeniz hamlelerini hızlandırdı. Libya heyeti geçtiğimiz gün Ankara'ya çıkarma yaptı. Aynı gün Dendias Libya'daydı. Mısır ile diplomatik temas başladı, Atina da Mısır'ı yakın markaja aldı.

Böyle bir süreçte Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bugün Ankara'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirecek.