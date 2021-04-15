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Son dakika: Külliye'de önemli kabul! Başkan Erdoğan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşecek

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı ’ya geliyor. Başkan tarafından Cumhurbaşkalığı Külliyesi'nde kabul edilecek. Görüşmede Dışişleri Bakanı da yer alacak. Görüşmenin ardından, Bakan Çavuşoğlu ve Yunan Bakan Dendias, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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Son dakika: Külliye'de önemli kabul! Başkan Erdoğan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşecek

hamlelerini hızlandırdı. heyeti geçtiğimiz gün 'ya çıkarma yaptı. Aynı gün Dendias Libya'daydı. ile diplomatik temas başladı, da Mısır'ı yakın markaja aldı.

Böyle bir süreçte Dışişleri Bakanı , bugün Ankara'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirecek.

BAŞKAN ERDOĞAN KABUL EDECEK
Başkan , Dendias'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı da yer alacak.

İŞTE MASADAKİ KONULAR
İki bakan daha sonra ortak görüşme gerçekleştirecek. Doğu Akdeniz, , ve 'deki sorunlar başta olmak üzere iki ülke arasındaki tüm başlıklar masada olacak.

Görüşmenin ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Yunan Bakan, Beştepe'de iftara da konuk olacak.

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