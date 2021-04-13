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Atina'dan kritik ziyaret! Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias yarın Ankara'ya geliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.04.2021 13:15
Güncelleme:13.04.2021 13:21
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias yarın Türkiye'ye geliyor. İstişari görüşmeler, Doğu Akdeniz, Ege önemli başlıklar arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmesi de ele alınacak. Detayları Ankara'dan A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı.
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