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Atina'dan kritik ziyaret! Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias yarın Ankara'ya geliyor
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias yarın Türkiye'ye geliyor. İstişari görüşmeler, Doğu Akdeniz, Ege önemli başlıklar arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmesi de ele alınacak. Detayları Ankara'dan A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı.