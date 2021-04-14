Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Türkiye'ye gelecek

Perşembe günü Yunan mevkidaşını Ankara'da ağırlayacak olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bu ziyaretin sabahında, yani yarın erken saatlerde Kuzey Kıbrıs'a giderek Ada'daki Türk yönetimiyle görüşecek. Oradan Ankara'ya dönerek aynı gün Yunan mevkidaşıyla bir araya gelecek.

Başbakan Kiryakos Miçotakis ile birlikte yaptığı Trablus ve sonrasında tek başına gerçekleştirdiği Bingazi ziyaretinin ardından Türkiye'ye gelecek olan Dendias'ın gündeminde Ege Adaları ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ve deniz yetki alanları anlaşmaları var.

Geçen yıl Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmaları ve Ege Adaları üzerinde yaşanan gerilim sonrası Almanya'nın devreye girmesiyle tansiyon düşmeye başlamış; iki ülke arasında doğrudan temasın düzeyi ve sıklığı artmıştı.