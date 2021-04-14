Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Türkiye'ye gelecek
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ziyaretin NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları'nın Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimi görüşmek üzere bugün acil video konferans yapma kararı aldığını, programın çakışması sebebiyle Dendias'ın Ankara ziyaretinin bir gün ertelendiğini duyurdu.
NATO'da bugün NATO Konseyi Toplantısı düzenleneceğini aktaran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu nedenle Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la telefonda görüştüğünü, Dendias'ın Ankara ziyaretinin yarın gerçekleşeceğini aktardı. Peki Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın yarına ertelenen Ankara ziyaretinde hangi konular görüşülecek? İki ülkenin gündeminde hangi sıcak meseleler var? İşte detaylar.
Dendias'ın Ankara'dan önce İstanbul'da yapacağı ziyaret ise ertelenmedi. Reuters haber ajansına konuşan bir Yunan hükümet yetkilisi, Dendias'ın bugün, daha önce planlandığı gibi İstanbul'da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşeceğini; buradan Atina'da dönerek NATO'nun video konferansına katılacağını söyledi.
Perşembe günü Yunan mevkidaşını Ankara'da ağırlayacak olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bu ziyaretin sabahında, yani yarın erken saatlerde Kuzey Kıbrıs'a giderek Ada'daki Türk yönetimiyle görüşecek. Oradan Ankara'ya dönerek aynı gün Yunan mevkidaşıyla bir araya gelecek.
Başbakan Kiryakos Miçotakis ile birlikte yaptığı Trablus ve sonrasında tek başına gerçekleştirdiği Bingazi ziyaretinin ardından Türkiye'ye gelecek olan Dendias'ın gündeminde Ege Adaları ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ve deniz yetki alanları anlaşmaları var.
Geçen yıl Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmaları ve Ege Adaları üzerinde yaşanan gerilim sonrası Almanya'nın devreye girmesiyle tansiyon düşmeye başlamış; iki ülke arasında doğrudan temasın düzeyi ve sıklığı artmıştı.
Beş yıl aranın ardından iki ülke arasında istikşafi görüşmeler Ocak ayında başlamış, Mart'ta Atina'da yapılan görüşme sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ın Ankara'ya bir ziyarette bulunacağını açıklamıştı.
Temmuz 2019'da iktidara gelen yeni Yunan hükümetinin dışişleri bakanı olan Dendias, ilk olarak 2019'un sonunda Noel ayinine katılmak üzere İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ne gitmişti. Bu ziyaret öncesi Dendias, önce Libya'da Türkiye'nin destek verdiği Trablus hükümetine karşı savaşan darbeci General Halife Hafter'le görüşmüş; ardından da Türkiye'nin ilişkilerinde gerilim yaşadığı Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitmiş; son durak olarak İstanbul'a geçmişti.
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DOĞU AKDENİZ'DE TANSİYONU DÜŞÜRME ÇABASI
Yıl sonuna doğru Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimin azaltılması için görüşmeler sürerken, Türkiye yayımladığı NAVTEX'lerle, Oruç Reis başta olmak üzere sismik araştırma ve sondaj gemilerini bölgelerde tutmuştu.
22 Aralık'ta Türkiye, Oruç Reis'i bir kez daha sismik araştırma için Akdeniz'e gönderdi, Antalya yakınlarındaki Türk karasuları için 15 Haziran 2021'e kadar NAVTEX yayımlandı.
12 Ocak'ta da iştikşafi görüşmelerin başlayacağı açıklandı.
Ardından Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında üst düzey temaslar sıklaştı. AB'nin Doğu Akdeniz'deki gerilimin sürmesi halinde artırmakla uyardığı yaptırımlar olduğu haliyle kaldı. Son olarak Dendias'ın ziyaretinden bir hafta önce AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Ankara'daydı.
Tansiyon düşürme çabaları Avrupa ülkeleri ve Türkiye'yle sınırlı kalmadı.
Libya'da Şubat ayında yeni bir uzlaşı hükümetinin kurulması; 2014'ten bu yana pratikte devam eden ikili yönetimin ve iç savaşın sona ermesi de bölge ülkelerinin ilişkilerine yansıdı.
İç savaşta farklı tarafları destekleyen Türkiye ile Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında da son yıllarda yaşanan gerilimi dindirmek için çalışmalar başladı.
Diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürüldüğü Mısır ile Türkiye arasında da dışişleri bakanları ve istihbarat örgütleri arasında temaslar sıklaştı.
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