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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Libya’yı ziyaret edecek

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı ’ın yarın Libya’yı ziyaret edeceğini duyurdu. Bakanlık, Dendias’ın ziyaret kapsamında Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakan Yardımcısı , Belediye Başkanı Saqr Bujwari ve Libya Temsilciler Meclisi Başkanı ile bir araya geleceği aktarıldı.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 11.04.2021 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Libya’yı ziyaret edecek

Yunan üst düzey isimlerin Libya'ya ziyaretleri devam ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın yarın Libya'nın Bingazi kentini ziyaret edeceği duyuruldu.

Bakanlık, Dendias'ın ziyaret kapsamında Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakan Yardımcısı Hüseyin Atiya Abdul Hafeez Al Qatrani, Bingazi Belediye Başkanı Saqr Bujwari ve Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Aguila Saleh Issa ile bir araya geleceği aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgedeki gelişmelerin ele alınacağını ifade ederek, Yunanistan Başkonsolosluğu'nun Bingazi'deki açılışına ilişkin konuların da görüşüleceğini açıkladı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'nin de yarın Yunanistan'a gelmesi bekleniyor

Libya Başkanlık Konseyi'nden bir yetkili yaptığı açıklamada, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Mohammad Younes Menfi'nin yarın Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gelmesinin beklendiğini belirtti.

Yetkili, Menfi'nin Yunanistan'ın davetlisi olarak resmi ziyaret gerçekleştireceğini ifade ederek, "Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi resmi davetiyeyle yeni görevinde ilk kez Yunanistan'ı ziyaret edecek" dedi.

Öte yandan 6 Nisan'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İtalya Başbakanı Mario Draghi Libya'nın başkenti Trablus'ta UBH Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya gelmişti.

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