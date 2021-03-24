Son dakika: AK Parti'de tarihi gün! Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 manifestosunu açıklıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 manifestosunu açıklayacağı büyük kongre bugün gerçekleştiriliyor. Ahaber.com.tr ve A Haber'in gün boyu anbean takip ederek tüm gelişmeleri aktaracağı AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi siyasetin yeni gündemini belirleyecek. Başkan Erdoğan aynı zamanda parti yönetiminde yeni A takımını ve 2023 seçimlerine götürecek kadroları açıklayacak.

AK Parti'nin 7. Olağan büyük Kongresi'nde Başkan Erdoğan'ın merakla beklenen konuşması başladı.

Başkan Erdoğan konuşmasına illeri tek tek sayarak başladı.

Başkan Erdoğan konuşmasının satırbaşları şöyle:

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

SAAT 11.16: 'Lider' isimli bir belgesel film gösterimi yapıldı.

SAAT 11.12: Saygı duruşunda duruldu ve İstiklal Marşı okundu.

SAAT 11.00: Başkan Erdoğan kongre salonuna giriş yaparak partilileri selamladı. Kayahan'ın "Seninle Her Şeye Varım Ben" şarkısı hep bir ağızdan söylendi.

SAAT 10:41: BAŞKAN ERDOĞAN PARTİLİLERE SESLENDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7. Olağan Nüyük Kongre öncesi salon önünde bekleyen vatandaşlara hitap ediyor. Başkan Erdoğan, "Üye kayıt sayımız 13,5 milyona ulaştı. Bırakın Türkiye'yi dünyada böyle bir parti yok." dedi.





Başkan Erdoğan şunları söyledi:

''Saygıdeğer kardeşlerim, sizleri böyle anlamlı bir buluşmada özellikle de kar yağışının tüm mikropları temizli bir anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. Biraz sonra 7. Olağan büyük kongremizi yapacağız. Şu ana kadar kurulduğumuzdan bu yana son olarak üye kayıtlarını istediğimde, üye kayıt sayımız 13 milyon 500 bine ulaştı.

Dünyada böyle bir siyasi parti yok ve hamdolsun 1 milyonu aşkın genç üyesiyle yaklaşık 5 milyonu aşkın kadın üyesiyle ve bunun dışında ana kademe üyesiyle dünyada bir başkası yok.

"75 KİŞİLİK MKYK İLE DEVAM EDECEĞİZ"

75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Yedek diye bir ifade var o da 35 kişi, onlar da aynen 35 kişiyle beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi.

Malatya, kayısılar ne alemde? İyi mi? Maşallah. Adıyaman, ne alemdeyiz? Dik duruyor muyuz? Afyonkarahisar ne alemdeyiz? Maşallah, Allah yar yardımcımız olsun. Sizleri de inşallah bu güzel havada selamlıyorum. Samsun'u, Gaziantep'i, Van, sizleri selamlıyorum. Tokat, aynı şekilde sizleri de selamlıyorum. Geldim dadaşlara, Erzurum ne alemdeyiz? İyi miyiz? Balıkesir sizleri de selamlıyorum. Tekirdağ, Diyarbakırımızı, Karsımızı selamlıyorum. Hepinizi çok farklı şekilde selamladığımı duyacaksınız. Sizleri çok daha fazla bekletmek istemiyorum, müsaade ederseniz hemen kongreye geçelim. Bir an önce kongremizi başlatarak sizleri buradan illerimize uğurlayalım. Allah yar yardımcımız olsun.

Sivas ne alemdeyiz? Maşallah sahalarda da gayet iyisiniz. Her zamanki gibi Konya'yı yine dimdik görüyorum. İnşallah yakın zamanda şu koronavirüs belasından kurtulduktan sonra Diyarbakır'a da gideceğiz, gözü yaşlı analarımızı bizzat yerinde ziyaret edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyorum, sağolun var olun. Koronavirüsün semtine uğramadığı tek il şu an Şırnak.

SAAT 10:37: Başkan Erdoğan, kongre alanına geldi.

SAAT 10:30: AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin divan başkanı ve üyeleri belirlendi. AK Parti Tüzüğü'nün ilgili maddeleri uyarınca kongreyi yönetmek ve divan başkanlığını yürütmek üzere divan başkanı ve üyelikleri için seçim yapıldı.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, salonda kongrenin toplanması için gereken delege sayısının tespit edildiğini, yeterli çoğunluğun hazır bulunduğunu, böylelikle kongrenin açıldığını ilan etti.

Kandemir, tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca açık oylamayla divan ve divan kurulunun tek bir liste halinde oylanmasının kabul edildiğini belirtti. Kongrede, divan başkanı ve divan üyelikleri seçiminin liste yöntemine göre, birlikte ve aynı anda yapılması arz ve teklif edildi. Teklifin kabul edilmesinin ardından, divan başkanı ve üyeleri belirlendi. Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçildi.

SAAT 10:17: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını bildirdi.

SAAT 10:00: Kongre, 'lider' filminin izletilmesi ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in açılış konuşması ile başladı.

PARTİLİLER ANKARA SPOR SALONU'NA ALINDI

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için partililer, Ankara Spor Salonu'na alındı.

Kongre dolayısıyla partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren salonun önünde toplandı. Salon çevresi, bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.