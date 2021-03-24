Son dakika: AK Parti'de tarihi gün! Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 manifestosunu açıklıyor
Son dakika haberine göre; AK Parti’de büyük gün. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 manifestosunu, yeni kadrolarını, A takımındaki kan değişikliğini açıklayacağı ve seçim startını vereceği AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi bugün gerçekleşiyor. Kongre salonuna girmeden önce dışarda bekleyen partililere seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kişilik bir Merkez Karar Yönetim Kurulu değil 75 kişilik bir Merkez Karar Yönetim Kuruluyla yola devam edeceğiz.'' dedi. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 manifestosunu açıklayacağı büyük kongre bugün gerçekleştiriliyor. Ahaber.com.tr ve A Haber'in gün boyu anbean takip ederek tüm gelişmeleri aktaracağı AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi siyasetin yeni gündemini belirleyecek. Başkan Erdoğan aynı zamanda parti yönetiminde yeni A takımını ve 2023 seçimlerine götürecek kadroları açıklayacak.
AK Parti'nin 7. Olağan büyük Kongresi'nde Başkan Erdoğan'ın merakla beklenen konuşması başladı.
Başkan Erdoğan konuşmasına illeri tek tek sayarak başladı.
Başkan Erdoğan konuşmasının satırbaşları şöyle:
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
SAAT 11.16: 'Lider' isimli bir belgesel film gösterimi yapıldı.
SAAT 11.12: Saygı duruşunda duruldu ve İstiklal Marşı okundu.
SAAT 11.00: Başkan Erdoğan kongre salonuna giriş yaparak partilileri selamladı. Kayahan'ın "Seninle Her Şeye Varım Ben" şarkısı hep bir ağızdan söylendi.
SAAT 10:41: BAŞKAN ERDOĞAN PARTİLİLERE SESLENDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7. Olağan Nüyük Kongre öncesi salon önünde bekleyen vatandaşlara hitap ediyor. Başkan Erdoğan, "Üye kayıt sayımız 13,5 milyona ulaştı. Bırakın Türkiye'yi dünyada böyle bir parti yok." dedi.
Başkan Erdoğan şunları söyledi:
''Saygıdeğer kardeşlerim, sizleri böyle anlamlı bir buluşmada özellikle de kar yağışının tüm mikropları temizli bir anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. Biraz sonra 7. Olağan büyük kongremizi yapacağız. Şu ana kadar kurulduğumuzdan bu yana son olarak üye kayıtlarını istediğimde, üye kayıt sayımız 13 milyon 500 bine ulaştı.
Dünyada böyle bir siyasi parti yok ve hamdolsun 1 milyonu aşkın genç üyesiyle yaklaşık 5 milyonu aşkın kadın üyesiyle ve bunun dışında ana kademe üyesiyle dünyada bir başkası yok.
"75 KİŞİLİK MKYK İLE DEVAM EDECEĞİZ"
75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Yedek diye bir ifade var o da 35 kişi, onlar da aynen 35 kişiyle beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi.
Malatya, kayısılar ne alemde? İyi mi? Maşallah. Adıyaman, ne alemdeyiz? Dik duruyor muyuz? Afyonkarahisar ne alemdeyiz? Maşallah, Allah yar yardımcımız olsun. Sizleri de inşallah bu güzel havada selamlıyorum. Samsun'u, Gaziantep'i, Van, sizleri selamlıyorum. Tokat, aynı şekilde sizleri de selamlıyorum. Geldim dadaşlara, Erzurum ne alemdeyiz? İyi miyiz? Balıkesir sizleri de selamlıyorum. Tekirdağ, Diyarbakırımızı, Karsımızı selamlıyorum. Hepinizi çok farklı şekilde selamladığımı duyacaksınız. Sizleri çok daha fazla bekletmek istemiyorum, müsaade ederseniz hemen kongreye geçelim. Bir an önce kongremizi başlatarak sizleri buradan illerimize uğurlayalım. Allah yar yardımcımız olsun.
Sivas ne alemdeyiz? Maşallah sahalarda da gayet iyisiniz. Her zamanki gibi Konya'yı yine dimdik görüyorum. İnşallah yakın zamanda şu koronavirüs belasından kurtulduktan sonra Diyarbakır'a da gideceğiz, gözü yaşlı analarımızı bizzat yerinde ziyaret edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyorum, sağolun var olun. Koronavirüsün semtine uğramadığı tek il şu an Şırnak.
SAAT 10:37: Başkan Erdoğan, kongre alanına geldi.
SAAT 10:30: AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin divan başkanı ve üyeleri belirlendi. AK Parti Tüzüğü'nün ilgili maddeleri uyarınca kongreyi yönetmek ve divan başkanlığını yürütmek üzere divan başkanı ve üyelikleri için seçim yapıldı.
AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, salonda kongrenin toplanması için gereken delege sayısının tespit edildiğini, yeterli çoğunluğun hazır bulunduğunu, böylelikle kongrenin açıldığını ilan etti.
Kandemir, tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca açık oylamayla divan ve divan kurulunun tek bir liste halinde oylanmasının kabul edildiğini belirtti. Kongrede, divan başkanı ve divan üyelikleri seçiminin liste yöntemine göre, birlikte ve aynı anda yapılması arz ve teklif edildi. Teklifin kabul edilmesinin ardından, divan başkanı ve üyeleri belirlendi. Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçildi.
SAAT 10:17: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını bildirdi.
SAAT 10:00: Kongre, 'lider' filminin izletilmesi ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in açılış konuşması ile başladı.
PARTİLİLER ANKARA SPOR SALONU'NA ALINDI
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için partililer, Ankara Spor Salonu'na alındı.
Kongre dolayısıyla partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren salonun önünde toplandı. Salon çevresi, bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer, güvenlik noktalarında detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alınmaya başlandı.
Salona giremeyen partililerin de kongreyi takip edebilmeleri için dışarıya dev ekranlar kuruldu. Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı.
Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.
KONGRE PROGRAMI
Kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir yaptı.
Divan Başkanının konuşmasının ardından tanıtım filmi izletildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı sonrasında sırasıyla AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin faaliyet raporunu takdim edecek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz gelir-gider ve kesin hesabı aktaracak.
Bütçenin ibra edilmesinin ardından kongrede yapılacak tüzük değişikliği görüşülecek.
Seçimlerin sonrasında ise Erdoğan'ın teşekkür konuşması yapması bekleniyor.
YENİ MANİFESTOYU AÇIKLAYACAK
Başkan Erdoğan'ın daha önce, "2023'ün manifestosu olacak" diye ilan ettiği kongre konuşmasında, insan hakları eylem planı ve ekonomi reformlarını içeren kapsamlı bir konuşma yapması bekleniyor.
Erdoğan'ın, yaklaşık 2 saat sürmesi beklenen konuşmasında cumhur ittifakının 2023'e giderken ortaya koyacağı dayanışmaya ilişkin de mesajlar vereceği belirtiliyor.
SALONDAN NOTLAR
Salona, "Güven ve istikrar içerisinde 2023, 2053 ve 2071'e yürüyoruz", "Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik", "Türkiye için inandığın yolda yürü", "AK Parti bir millet aşkı hikayesidir", "2023, Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır", "AK Parti bir iddia değil ispattır", "Cumhur İttifakı bir masa başı ittifakı değil, gönül mutabakatıdır" yazılı pankartlar asıldı.
KONGRENİN SLOGANI TÜRKİYE İÇİN GÜVEN VE İSTİKRAR
Kongrenin ana sloganının "Türkiye için güven ve istikrar" olduğunu hatırlatan Kandemir, "İnşallah bugüne kadar oluşturduğu birikimi, heyecanı bundan sonraki süreçte Türkiye'ye dair nasıl bir vizyonu taşıdığımızı yarın hep birlikte göreceğiz.
BAYRAĞIMIZIN RENKLERİYLE SÜSLENDİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, dün Ankara Spor Salonu'nda 7. Olağan Büyük Kongre hazırlıklarına ilişkin gazetecilere bilgi verdi. Üst kısmı Türk bayrağı renkleriyle süslenen salon basın mensuplarına gösterildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü kongre nedeniyle başkentte bazı yolların kapalı tutulacağını duyurdu. Salondaki Ayasofya fotoğrafının altında 'Başkan Erdoğan'ın 'Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır' sözlerinin olduğu afiş ile "İcraatlarımızın ulaştığı yere hayalleriniz bile ulaşamaz", "2023 Cumhur İttifakı'nın zaferi olacak" yazılı pankartlar dikkat çekti.
CUMHUR İTTİFAKI DAMGA VURACAK
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti, milletin her seçimde huzuruna gittiğinde teveccühüne mazhar olmuş bir siyasi hareket. İnanıyoruz ki Cumhur İttifakı olarak ortaklarımızla birlikte el ele, kol kola 2023'e de damga vuracağız. Yarın da bunun işaret fişeği olacak. Hep birlikte şahitlik edeceğiz." ifadelerini kullandı.
KONGREDE DELEGELER İÇİN KOVİD-19 TAKİBİ: PANDEMİ KURULU OLUŞTURULDU
Kovid-19 tedbirlerine de değinen Kandemir, şehirlerden gelecek delegelere detaylı bir doküman gönderildiğini anımsatarak, "5 kişilik doktor arkadaşlarımızdan oluşan pandemi kurulumuz var. Bu arkadaşlarımızın hem yolculuk hem de salonda nelere dikkat edileceğini, hassasiyetleri, hijyenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatan çok detaylı bir çalışma yaptılar." dedi.
MAHİR ÜNAL: 24 MART 2023 SEÇİMLERİNİN BAŞLANGICI
Teşkilat Başkanlığına kongre sürecindeki gayretlerinden dolayı teşekkür eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da "Hem Tanıtım ve Medya Başkanlığı olarak hem Teşkilat Başkanlığı olarak AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresine çok iyi çalıştık ve iyi bir şekilde hazırlandık. Elbette 24 Mart aslında 2023'ün de başlangıcı. Çünkü 24 Mart'ta 2023'ün kadrolarıyla birlikte inşallah yola çıkacağız." dedi.
AK Parti'nin 19 yıl boyunca Türkiye'yi sağlık, eğitim, ulaşım ve bilişim gibi her alanda Cumhuriyetin 100'üncü yılına hazırladığını belirten Ünal, bu kadrolarla Türkiye'nin güven ve istikrar içerisinde yolculuğuna devam edeceğini söyledi.
SİYASİ TARİHE DAMGA VURDU
Salgın nedeniyle kongreye, yurt dışından konuk çağrılmazken, kısıtlı sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, engelli ile gazi ve şehit yakınları davet edildi. Kongreye eski bakanlar, eski ve yeni milletvekilleri, parti kurucuları, önceki dönem parti kurulu üyeleri, eski Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri de davet edildi. AK Parti, 14 Ağustos 2001'de kurulduktan 15 ay sonra girdiği ilk genel seçimde iktidara geldi. 19 yıldır iktidarını sürdüren AK Parti, Türk siyasi tarihine damgasını vurdu. AK Parti, üçü olağanüstü, altısı olağan olmak üzere toplam 9 kongre yaptı. 2019 yılının Aralık ayında başlayan 7. Olağan Kongre sürecine Kovid-19 salgını nedeniyle iki kez ara verildi. Vaka sayılarının azalmasıyla maske, mesafe ve temizlik koşulları dikkate alınarak kısıtlı sayıda kişinin katılımıyla il ve ilçe kongreleri tamamlandı. Kongre sürecinde, 973 ilçenin 715'i, 81 ilin ise 52 il başkanı yenilenirken, teşkilatlarda yüzde 70'lik bir değişim yaşandı. Şubat 2021 ayında tamamlanan il kongreleri sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 il kongresine bizzat katılım sağladı, diğer il kongrelerine ise canlı bağlantı yaptı.
HER KONGREDE MİLLETİYLE YÜRÜDÜ
12 EKİM 2003: AK PARTİ, 1. Olağan Büyük Kongresi'ni, 59. Hükümet'in kurulmasından yaklaşık 7 ay sonra 12 Ekim 2003'te yaptı ve genel başkanlığa, geçerli oyların tamamını alan Erdoğan seçildi.
11 KASIM 2006: ERDOĞAN başkanlığındaki 59. Hükümet ile iktidar partisi konumundaki AK Parti, 2. Büyük Olağan Kongresi'ni 11 Kasım 2006'da yaptı. Bu kongrede de Erdoğan geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.
3 EKİM 2009: ERDOĞAN, AK Parti'nin 3. Olağan Kongresi'nde 1362 delegenin oyu ile yeniden genel başkanlığa seçildi. AK Parti, 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde yüzde 49.83 oranında oy alarak büyük bir başarıya daha imza attı. Erdoğan'ın genel başkanlığındaki AK Parti kadroları, dördüncü kez tek başına iktidara gelirken, Türkiye'nin 61. Hükümeti'ni de kurdu.
30 EYLÜL 2012: 4 KONGREYE de başbakan olarak giren Erdoğan, yeniden genel başkanlığa seçildi.
27 AĞUSTOS 2014: 10 AĞUSTOS 2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmasının ardından AK Parti 1. Olağanüstü Kongresi'ni gerçekleştirdi. 12 Eylül 2015'te 5'inci Olağan Kongre yapıldı. AK Parti, 1 Kasım 2015'teki erken seçimlerde ise tek başına iktidarı kazandı.
22 MAYIS 2016: 2. OLAĞANÜSTÜ Kongre'de partinin kurucularından olan ve Erdoğan'a belediye başkanlığı döneminden itibaren yol arkadaşlığı yapan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanlığı'na seçildi ve 65. Hükümeti kurarak Başbakan oldu.
21 MAYIS 2017: AK PARTİ'NİN 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde bin 414 oyla geçerli oyların tamamını alan Erdoğan, kurucusu olduğu partiye yeniden Genel Başkan seçildi. Kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle ihdas edilen "Genel Başkanvekilliği" görevine de Başbakan Binali Yıldırım getirildi.
18 AĞUSTOS 2018: 6. OLAĞAN Büyük Kongre'de yeniden genel başkanlığa aday gösterilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçerli 1380 oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığına seçildi. Tüzükte yapılan düzenlemeyle, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda (MKYK) yer alabilmişti. Kongrede, AK Parti MKYK listesinde 29 yeni isim yer aldı. Listede, 21 yaşındaki Hatice Merve Tatar gibi genç isimler de yer bulmuştu. AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan değişiklikle 24 Haziran seçimlerinde yapılan siyasi parti seçim ittifakı da tüzükte yer aldı.
HALK KARAR VERDİ, ERDOĞAN PARTİSİNE DÖNDÜ
Türkiye, 16 Nisan'da yapılan ve "tarihi" olarak nitelendirilen halk oylamasıyla yeni bir döneme girdi. 16 Nisan 2017'deki halk oylamasından yüzde 51.41 oranında "evet", yüzde 48.59 oranında "hayır" oyu çıkmasıyla Anayasa'daki, "Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir" hükmünün kaldırılmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parti üyeliğinin yolu açıldı. Ayrıca halk Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesine karar verdi. Erdoğan, 2 Mayıs 2018'de, AK Parti Genel Merkezi'ne 979 gün aradan sonra gelerek, üyelik beyannamesini imzaladı ve AK Parti'ye üye oldu.