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Cem Garipoğlu’nun son saatleri! Hapishanedeki görüntüleri ortaya çıktı | İşte koridorda son volta

İstanbul Bahçeşehir'de, 15 yıl önce Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut cinayeti Türkiye gündemini sarsmıştı. Karabulut'u vahşice öldüren Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinin ardından şimdi de hapishanedeki son görüntüleri ortaya çıktı. İntihar ettiği iddia edilen Garipoğlu'nun hapishanede günlerini son ana kadar nasıl geçirdiği ve son 1 gününde dakika dakika neler yaptığı da ortaya çıktı. İşte saat saat intihara giden süreç...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024 06:55 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 06:55
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Cem Garipoğlu’nun son saatleri! Hapishanedeki görüntüleri ortaya çıktı | İşte koridorda son volta

Geçtiğimiz günlerde 15 yıl önce lise öğrencisi Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun 2014 yılındaki otopsi görüntüleri ortaya çıkmıştı.

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Cem Garipoğlu’nun son saatleri! Hapishanedeki görüntüleri ortaya çıktı | İşte koridorda son volta

Kamuoyunun gündemine oturan fotoğraflardan sonra şimdi de Garipoğlu'nun intihar etmeden kısa bir süre önce hapishanede zamanını nasıl geçirdiğini ve neler yaptığıyla ilgili hem kamera görüntülerine hem de ayrıntılara ulaşıldı.

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Cem Garipoğlu’nun son saatleri! Hapishanedeki görüntüleri ortaya çıktı | İşte koridorda son volta

10 Ekim 2014 tarihinde intihar ettiği iddia edilen Garipoğlu'nun gerçekten ölüp ölmediğiyle ilgili soruşturma dosyasına da giren bilgilere göre Garipoğlu, Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 24 Ekim 2011 tarihinde götürüldü.

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Cem Garipoğlu’nun son saatleri! Hapishanedeki görüntüleri ortaya çıktı | İşte koridorda son volta

Bir süre güvenlik nedeni ile F Blok F9 üst blok koğuşuna yerleştirildi. 1 Aralık 2011'de talebi üzerine F Blok F3 Alt koğuşuna yerleştirildi.

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Cem Garipoğlu’nun son saatleri! Hapishanedeki görüntüleri ortaya çıktı | İşte koridorda son volta

4 ODA 1 MUTFAK BİR DE AVLU

Garipoğlu, Silivri'de 10 Ocak 2013'e kadar koğuşu aynı hapishanede cezasını çeken kişilerle paylaştı ancak bu tarihten itibaren güvenlik gerekçesi ve kendi talebiyle tek başına F Blok F3 Alt koğuşuna alındı. Ta ki intihar ettiği iddia edilen 10 Ekim 2014 tarihine kadar. Garipoğlu'nun koğuşunda 3 yaşam odası, 1 hobi odası, 1 mutfak ve avlu yer alıyordu.