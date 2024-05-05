Cem Garipoğlu’nun son saatleri! Hapishanedeki görüntüleri ortaya çıktı | İşte koridorda son volta

4 ODA 1 MUTFAK BİR DE AVLU



Garipoğlu, Silivri'de 10 Ocak 2013'e kadar koğuşu aynı hapishanede cezasını çeken kişilerle paylaştı ancak bu tarihten itibaren güvenlik gerekçesi ve kendi talebiyle tek başına F Blok F3 Alt koğuşuna alındı. Ta ki intihar ettiği iddia edilen 10 Ekim 2014 tarihine kadar. Garipoğlu'nun koğuşunda 3 yaşam odası, 1 hobi odası, 1 mutfak ve avlu yer alıyordu.