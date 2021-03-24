24 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri AK Parti'de büyük kongre günü!

AK Parti'de büyük kongre günü!

AK Parti'de büyük gün. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 manifestosunu, yeni kadrolarını, A takımındaki kan değişikliğini açıklayacağı ve seçim startını vereceği AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi bugün gerçekleşiyor.

Giriş Tarihi: 24.03.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 11:32
  • 1
  • 17
AK Parti'de büyük kongre günü!

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen büyük kongre öncesi, yurdun birçok noktasından partililer Başkent'e geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
AK Parti'de büyük kongre günü!

Kongrenin yapılacağı salon çevresinde polis önlem aldı.

  • 3
  • 17
AK Parti'de büyük kongre günü!

Salonun çevresi bariyerlerle araç trafiğine kapatılırken, kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu.

  • 4
  • 17
AK Parti'de büyük kongre günü!

Oluşturulan noktalardan x-ray cihazı ve üst aramasının ardından salona alınan partililer kendileri için ayrılan bölümlere oturdu.

  • 5
  • 17
AK Parti'de büyük kongre günü!