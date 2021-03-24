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24 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA AK Parti'de büyük kongre günü! AK Parti'de büyük gün. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 manifestosunu, yeni kadrolarını, A takımındaki kan değişikliğini açıklayacağı ve seçim startını vereceği AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi bugün gerçekleşiyor. Giriş Tarihi: 24.03.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 11:32
Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen büyük kongre öncesi, yurdun birçok noktasından partililer Başkent'e geldi.
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Kongrenin yapılacağı salon çevresinde polis önlem aldı.
Salonun çevresi bariyerlerle araç trafiğine kapatılırken, kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu.
Oluşturulan noktalardan x-ray cihazı ve üst aramasının ardından salona alınan partililer kendileri için ayrılan bölümlere oturdu.