AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesi Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklamalar: 94 ruhu geri dönüyor

MESELELERİ SÖZLEŞMESİ DEĞİL TOPLUMUN CİNSİYETSİZLEŞTİRİLMESİ

İstanbul sözleşmesinden çıkılması kararı bir günde verilmedi. Bu konuda her görüş dinlendi. İlgili bakanlıklar çalışmalarını yaptı. Uzun müzakereler ve istişareler sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Sözleşmesinden çıkılması yönünde bir karar verdi. İstanbul Sözleşmesi'nin 80. Maddesi ve 9 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendisine bu yetkiyi veriyor.

İstanbul Sözleşmesi aslında bir çerçevedir. Kadınlara yönelik şiddete dair maddeleri olduğu gibi, bizim aile yapımıza, kültürümüze uymayan tarafları olduğu da mütalaa edilmiştir. Kaldı ki Türk hukuk sisteminde kadına yönelik şiddeti önleyen mevzuat mevcuttur. Kadına yönelik şiddeti önleme konusundaki kararlılığımız tamdır. Sözleşmenin feshedilmesi kadına yönelik şiddeti arttıracaktır değerlendirmeleri de bu açıdan maksatlıdır.

Kadına yönelik şiddet bir insanlık suçudur. Bu tartışılmaz. Söz konusu sözleşme Türkiye'de 2014 yılında yürürlüğe girdi. Maalesef o tarihten bu yana kadına yönelik şiddet konusu gündemden düşmedi. Kadına yönelik şiddeti önlemek için gerekirse ilave tedbirler alınabilir. Kadın haklarını koruyacak güce sahibiz. Anadolu irfanının temelini oluşturan mükemmel bir aile modelimiz var. Burada kadına çok değer verilir; kadın ve erkek yaratılışta eşittir. Esas meselemiz ailenin, kadının ve çocuğun korunması olmalıdır. Kadına yönelik şiddeti önleme adı altında toplumu cinsiyetsizleştirme ve bazı sapkın ideolojilerin aileyi zehirlemesine de karşı çıkarız.