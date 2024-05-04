Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem! Resmi Gazete’de yayımlandı

EPDK'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak akaryakıt istasyonlarında aynı tür akaryakıtlarda artık birden fazla fiyat olmayacağı belirtildi.



Özellikle tüketici nezdinde oluşan belirsizliklerin önüne geçilmesi, ayrıca dağıtıcı ve bayilerin operasyonlarında kolaylık sağlanmasının Karar'ın en önemli gerekçeleri arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "İlgili lisans sahiplerinin gerekli uyum çalışmalarını tamamlayabilmeleri amacıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Karar, 15 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Türkiye'de yaklaşık 13 bin bayi ile tüketicilerin akaryakıt ihtiyaçları en yüksek hizmet ve kalite standartları ile karşılanmaktadır. Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi (AKİS) ile akaryakıt bayilerinde ve Depo Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi (DAKİS) ile de akaryakıt dolum terminallerinde kalite izlemesi aralıksız olarak sürdürülmektedir."