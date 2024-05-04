Erzincan’daki maden faciasında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Aydoğdu, bölgedeki çalışmalarla ilgili olarak "Dün gece 01.00 sıralarında Sabırlı Deresi tarafında Ramazan Çimen ve Kenan Öz isimli kardeşlerimizin cansız bedenlerini tespit ettik. Arkadaşlarımız şu anda bütün işlemleri yaptı. Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ü inşallah bugün öğle namazına müteakip defnedeceğiz. Biliyorsunuz daha önce Mangan tarafında Uğur Yıldız'ı bulmuştuk. Sabırlı tarafında da 1 hafta sonrasında Adnan Keklik'in naaşına ulaştık. Bugün de 2 işçimizin naaşına ulaştık. İnşallah çalışmalar çok çok iyi bir noktada devam ediyor. Kalan 5 işçimize de ulaşacağımıza dair ümitlerimiz çok fazla. Bu vesileyle ailelerimize tekrar başsağlığı diliyorum. İnşallah kısa sürede diğer kalan işçi kardeşlerimize de ulaşacağız.

ÇALIŞMALARDA SON DURUM NE?

Şimdi şöyle bilgi verebilirim. Yaklaşık her gün 50 bin metreküpe yakın toprak alınıyor oradan. Ve bu topraklar alınırken her arabanın başında bir gözcü bulunuyor. Orada bizim sahamızda Enerji Bakanlığımızın koordinesinde AFAD ekipleri ve bizim özel idare, kaymakamlık ve yerel yönetimdeki ekipler çok koordineli bir çalışma yapıyorlar. Yani bizim tespitlerimiz şu; bir zaman kavramı bu tip kazalarda vermek çok bağlayıcı olabilir ama biz Uğur Yıldız kardeşimizi Mangan tarafında bulduktan sonra bütün çalışmaları Sabırlı tarafına yönlendirdik, çünkü Mangan tarafında 1 kişi olduğu öncesinde tespit edilmişti. Bütün araç gereçlerle Sabırlı tarafına yöneldik. Sabırlı bölgesinde Adnan Keklik kardeşimize ulaştık önce. Dün gece de Ramazan Çimen ve Kenan Öz'e de ulaşıldı. Bu tabi çalışan arkadaşlarımızı da motive ediyor. Bulunan kardeşlerimizden sonra diğer 5 kişiyle ilgili de lokasyon tespitlerimiz var. Ama biliyorsunuz bu liç alanıyla ilgili yağmur yağdığında ya da çok dik olduğunda kayma riskleri de olduğu için güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tutmanız gerekiyor. Çalışanların güvenliğini sağlayarak hem de hızlı bir şekilde diğer işçi kardeşlerimize ulaşmak için buradaki ekipler gece gündüz demeden çalışıyorlar."