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Son dakika: AK Parti'de büyük kongre günü! "Güçlü Türkiye Küresel Adalet" vurgusu

A Haber
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Giriş: 24.03.2021 08:21
Güncelleme:24.03.2021 08:27
AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi bugün yapılıyor. Peki kongrede neler olacak? Başkan Erdoğan hangi mesajları verecek? Detayları Ankara Spor Salonu'ndan A Haber ekipleri aktardı. A Haber muhabiri Lamia Ayhan salon içindeki, Özkan Özcan ise salon dışındaki son durumu aktardı.
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AK Parti'de büyük kongre günü
AK Parti'de büyük kongre günü
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