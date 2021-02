Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Gençlik Kolları Kongrelerinde önemli açıklamalar

Attıkları her adımda, gençlerin gözlerinde gördükleri umut, yüreklerinde hissettikleri sevgi, duruşlarında şahit oldukları asaletin en büyük şevk kaynakları olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz, umutsuzluğu küfürle eşdeğer gören bir medeniyetin mensubuyuz. Üstelik bu öyle temelsiz, içi boş, hamasi bir umut söylemi de değildir. Umutlu olmak için pek çok sebebimiz var. Cumhuriyet tarihinin en güçlü altyapısına sahibiz. Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı krizlerin altından, bu altyapı sayesinde kolayca kalkabiliyoruz. Yakın tarihimizin en eğitimli, en dinamik, en geniş ufuklu insan kaynağına sahibiz.

Gençlerimizin her alanda ortaya koydukları bu başarılarla gurur duyuyoruz. Uluslararası alanda öz güvenimizin ve itibarımızın en yüksek olduğu dönemdeyiz. Artık kendi stratejisini belirleyen, kendi taktiklerini uygulayan, kendi hedeflerine yürüyen bağımsız bir Türkiye var. Tüm provokasyon gayretlerine rağmen, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü olduğu dönemdeyiz. Ülkemizi karıştırmak, sokaklarımızda kaosu egemen kılmak için girişilen her çaba, milletimizin feraset duvarına çarpıyor."

"HER VATANDAŞIMIZIN BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE VİZYONUNA SAHİP ÇIKTIĞINI BİLİYORUZ"

Uzay çalışmalarından yeni sivil anayasaya, savunma sanayinden gıda endüstrisine, şehircilik altyapısından çevreye kadar her alanda, tarihin en kararlı adımlarını atıldığı bir dönemde olunduğunu söyleyen Erdoğan, "Her ne kadar birilerinin hayalleri, bizim attığımız bu adımların gerisinde kalıyor olsa da her bir vatandaşımızın büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna sahip çıktığını biliyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe, gençlerimize oldukça geniş ve çeşitli kariyer fırsatları da sunabiliyoruz. Yerli otomobili sizler yapacaksınız. Ülkemizi uzayda sizler temsil edeceksiniz. Yüksek teknolojiye dayalı yeni ekonominin tasarımından yazılımına, üretiminden geliştirilmesine her aşamasında sizler olacaksınız. Dijital dünyayı sizler kuracaksınız. Üniversitelerimizi marjinal grupların eylem sahası olmaktan çıkartıp bilim yuvaları haline sizler getireceksiniz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına Türkiye'den en kısa sürede ve en az 10 üniversitenin girmesini gençlerin sağlayacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gençlerimize bu vizyonu kazandırabilmek için son 18 yılda çok çalıştık. Türkiye'de yüksek öğrenim görmek isteyen istisnasız her gencimize, ailesinin maddi durumu ne olursa olsun, bu hayalini gerçekleştirebileceği altyapıyı biz kurduk. Geçmişte üniversitelerdeki en önemli protesto konusu, yükseköğrenim harçlarıydı. Gençlerimizin önündeki bu önemli engeli de biz kaldırdık. Artık harç yok.

Eğitimin her kademesi gibi yükseköğretimi de sadece ücretsiz yapmakla kalmadık, ilave imkanlarla istisnasız herkesin erişimine açtık. Yurtlarımızın kapasitesini 700 bine çıkartarak, barınma sorununun çözümünde önemli bir adım attık. Ayrıca yurtlarda kalan evlatlarımıza beslenme yardımı da yaparak, onlara ilave destek verdik. Yükseköğrenim kredi ve burs miktarlarını bu yıl için lisansta 650 liraya, yüksek lisansta 1300 liraya, doktorada 1950 liraya yükselttik."

"GENÇLERİMİZİ GELECEĞİN DİJİTAL DÜNYASIYLA DA BİZ BULUŞTURACAĞIZ"

Spor tesislerini Türkiye'nin her köşesinde mahallelere kadar yaygınlaştırarak, gençlerin beden sağlığına verdiklerini önemi gösterdiklerini belirten Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'de biz geldiğimizde geniş bant internet altyapısı neredeyse hiç yoktu. Halihazırda gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın kullandığı internet ve iletişim altyapısının tamamına yakınını biz kurduk. İnşallah 5G ve fiber altyapı ile ilgili çalışmalarımızı hızla tamamlayarak, gençlerimizi geleceğin dijital dünyasıyla da biz buluşturacağız.

Attığımız her adımı 'önce insan' yaklaşımıyla ölçüp tartıyor, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesiyle hareket ediyoruz. Eğitimde ve iş hayatında hayalini gerçekleştirememiş her bir gencimizin üzüntüsü, bizim üzüntümüzdür. Bunun için hem kamuda hem özel sektörde hem kendi girişimlerinde gençlerimizin yanında daha güçlü şekilde yer alacağız. Ulusal ve uluslararası düzeydeki her çabanızı elimizdeki imkanları seferber ederek vereceğimiz teşviklerle hibelerle programlarla destekleyeceğiz. Sizlere 2053 vizyonunuzu hayata geçirmek için ne kadar güçlü bir Türkiye bırakırsak, kendimizi vazifemizi o derece iyi yerine getirmiş hissedeceğiz."

"GENÇLERİMİZİN MEDENİYET VE KÜLTÜR DEĞERLERİMİZLE DONANMASI DİĞER HUSUSLAR KADAR ÖNEMLİ"

Başkan Erdoğan, "Maddi imkanlar, teknolojik altyapı, fiziki şartlar ne kadar iyi olursa olsun bunları bizi biz yapan değerlendirmelerimizle taçlandırmadığımız sürece mankurt nesillerin ortaya çıkmasına mani olamayız. Bunun için gençlerimizin medeniyet ve kültür değerlerimizle donanmasını diğer hususlar kadar önemli görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında Hazreti Lokman'ın oğluna verdiği "Allah'a şirk koşma, Rabbine şükrettiğin gibi annene ve babana da saygılı ol. Namazını dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten sakın. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme, büyüklük taslama, mutedil ol. Sesini alçalt." nasihatlerini anımsatan Erdoğan, bu nasihatleri kendine kılavuz edinen gençlerin hayatlarının hiçbir döneminde istikametini kaybetmeyeceğine inandığını vurguladı.

Kongrelerde görev alacakları tebrik edip başarılar dileyerek, ardından illerle bağlantı gerçekleştiren Erdoğan, il kongrelerine ilişkin, "Pazartesi Rize'de, salı günü Trabzon'da sizlerle bir arada olacağız. Hepinize birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde mutluluklar diliyorum." ifadesini kullandı.