Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongreleri'nde konuştu

Başkan Erdoğan, partisinin Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Konya, Malatya, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon, Van İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongreleri'ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, "Önceki gün Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına karşı yapılan operasyonda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu operasyonlarda bugün öğle saatlerine kadar 33 teröristi etkisiz hale getirdik." dedi. Başkan Erdoğan, "Vakitlerini ve enerjilerini sapkın ideolojilerinin emellerine değil kendi değerlerinin, devletlerinin hizmetinde olanlarla omuz omuza yürüyen gençler görüyorum. Ruhunu, bedenini, dimağını zenginleştirmek, birikim ve kabiliyetiyle, geleceğin siyasetçileri, yöneticileri, bilim insanları, kültür ve sanat insanları, sporcuları, iş insanları olmak konusunda kararlı gençler görüyorum." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, partisinin Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Konya, Malatya, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon, Van İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

"Teşkilatlarımızda görev alan tüm dava ve yol arkadaşlarıma sevgilerimi iletiyorum. Kuruluşundan bugüne AK Parti teşkilatlarında özellikle de gençlik kollarımızda görev yapmış tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Kongrelerimizde görev alacak gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum.

Sözlerimin hemen başında sınırlarımız içinde ve dışında devletimizin bekası, milletimizin huzuru için mücadele eden güvenlik güçlerimize, askerlerimize şükranlarımı sunmak istiyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

33 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Önceki gün Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yapılan operasyonda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bu operasyonlarda bugün öğlen saatleri itibariyle 33 tane teröristi etkisiz hale getirdik. Rabbim özellikle bu terör eyleminde bu mücadeleyi yürüten Mehmetçiklerimizden, jandarmamızdan, polisimizden razı olsun.

Bugün burada sadece partimizin gençlik kollarının il kongrelerini yapmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda geleceğimizi emanet edeceğimiz kadroları da belirliyoruz. İmanlı, ahlaklı, basiretli, cesur, çalışkan, birikimli kadrolarla birlikte bahtiyarlığını hep beraber yaşıyoruz. 24 yaşında başına geçtiği beyliği cihan devleti yapacak temelleri atan Osman Gazi'nin, 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih'in emanetine talip gençler görüyorum.

GENÇLİĞE ÖNEMLİ MESAJLAR

Daha 15-16 yaşlarında iken Diyarbakır'da alçakça şehit edilen Yasin Börü'nün, Abdullah Tayyip Olçok'un, Eren Bülbül'ün azmine sahip gençler görüyorum. Bugün burada kalplerindeki imanla bir ellerinde kitap, bir ellerindeki bilgisayarlarıyla her alanda en iyi olmak için eğitime öğretime odaklanan, kendi ve ülkeleri için büyük hayaller kuran gençler görüyorum.

Vakitlerini ve enerjilerini sapkın ideolojilerinin emellerine değil kendi değerlerinin, devletlerinin hizmetinde olanlarla omuz omuza yürüyen gençler görüyorum. Ruhunu, bedenini, dimağını zenginleştirmek, birikim ve kabiliyetiyle, geleceğin siyasetçileri, yöneticileri, bilim insanları, kültür ve sanat insanları, sporcuları, iş insanları olmak konusunda kararlı gençler görüyorum.

Milli Uzay Programı'nı hayata geçirecek, uzayda da bayrağımızı gururla dalgalandıracak vatanperver gençler görüyorum. Peygamber efendimizin Allah'ım faydası olmayan ilimden, huşu duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım' hadisine uygun şekilde hayatını tanzim eden gençler görüyorum bugün burada.

Bugün burada atasından aldığı işaretle 2023'e yürüyen, 2053'e gözünü diken bir gençlik görüyorum.

"RABBİME HAMDEDİYORUM"

Rabbime, ülkemize böyle bir gençlik nasip ettiği için hamdediyorum. Rabbime bana böyle yol ve dava arkadaşları nasip ettiği için hamdediyorum. Her birini öz evladımdan ayrı tutmadığım böyle bir gençlikle yürüme şerefi bahsettiği için Rabbime hamdediyorum.

Salgında özellikle gençlerin ciddi sıkıntılar yaşadıklarına, itirazlarını yüksek sesle dile getirdiklerine şahit olduk. Hamdolsun Türkiye bu süreci devlet ve millet olarak birlik ve beraberliğimize sımsıkı sarılmamız sayesinde en az sıkıntıda geçiriyor bu konuda büyük desteği gençlerimizden alıyoruz.

UMUTSUZLUĞU KÜFÜRLE EŞ GÖREN BİR MEDENİYETİN MENSUBUYUZ

Çoğu gençlerden oluşan gıda tedarik zincirlerimizde görev yapanlar, vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet verdiler. Çoğu gençlerden oluşan güvenlik güçlerimiz, askerlerimiz ülkemizin huzurunu bozacak hiçbir adıma izin vermediler. Attığımız her adımda gençlerimizin özellikle de gözlerinde gördüğümüz umut, yüreklerinde hissettiğimiz sevgi, duruşlarında sahip olduğu asalet bizim en büyük şevk kaynağımız oldu.

Biz umutsuzluğu küfürle eş gören bir medeniyetin mensubuyuz. Cumhuriyet tarihinin en güçlü alt yapısına sahibiz. Yakın tarihimizin en eğitimli, en dinamik en geniş ufuklu insan kaynağına sahibiz. Bu başarılarla gurur duyuyoruz. Uluslararası alanda öz güvenimizin, itibarımızın en yüksek olduğu dönemdeyiz.

"MİLLETİMİZİN FERASET DUVARINA ÇARPIYORLAR"

Tüm provokasyon gayretlerine rağmen milletimizin birlik ve beraberliğin en güçlü olduğu dönemdeyiz. Ülkemizi karıştırmak, sokaklarımızda kaosu egemen kılmak için girişilen her çaba milletimizin feraset duvarına çarpıyor.

Her alanda tarihimizin en kararlı adımlarımızı attığı dönemdeyiz. Birilerin hayalleri bizim attığımız adımların geri kalıyor. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel yolda ilerledikçe gençlerimize kariyer fırsatları da sunabiliyoruz. Yerli otomobili sizler yapacaksınız. Ülkemizi uzayda sizler temsil edeceksiniz. Yüksek teknolojiye dayalı yeni ekonomi tasarımı, yazılımı, üretiminde sizler olacaksınız. Dijital dünyayı sizler kuracaksınız.

EN İYİ 500 ÜNİVERSİTE ARASINA GİRME HEDEFİ

Üniversitelerimizi marjinal grupların eylem sahası olmaktan çıkartıp bilim yuvaları haline sizler getireceksiniz. Dünyanın en iyi 500 üniversitesine en az 10 üniversitenin girmesini sizler sağlayacaksınız. Son 18 yılda çok çalıştık. Türkiye'de yükseköğrenim görmek isteyen istisnasız her gencimize, bu hayalini gerçekleştirebileceği bu altyapıyı biz kurduk. Gençlerimizin önündeki yüksek öğrenim harçlarını biz kaldırdık. Artık harç yok. Yükseköğretimi de sadece ücretsiz yapmakta kalmadık. İlave imkanlarla istisnasız herkesin erişimine açtık. Yurtlarımızın kapasitesini 700 bine çıkardık.

Yurtlarda kalan evlatlarımıza beslenme yardımı yaparak onlara ilave destek verdik. Kredi ve burs miktarlarını lisansta 650, yüksek lisans 1300, doktorada 1950 liraya biz yükselttik.

Spor tesislerini ülkemizin her köşesinde, mahallelerde yayınlaştırarak, gençlerimizin beden sağlığına verdiğimiz önemi gösterdik. Geniş band internet altyapısı nerede ise hiç yoktu. Vatandaşlarımızın kullandığı internet ve iletişim altyapısına tamamını biz kurduk. İnşallah fiber altyapıyla çalışmalarımızı hızla tamamlayarak gençlerimizi geleceğin dijital dünyasıyla biz buluşturacağız."