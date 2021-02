Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 7. Olağan İl Kongrelerinde önemli açıklamalar

40 BENZEMEZ AYNI TORBADA

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yürütme ve yönetme yetkisi alabilmenin tek yolunun milletin yarısından fazlasının desteğini kazanabilmek olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla artık bu köhne siyaset tarzının işi daha zordur. 40 benzemezi aynı torbaya sokmaya çalışan ittifak çabaları dahi bu gerçeği değiştirmeye yetmiyor. AK Parti olarak, tamamını tabii seçmenimiz olarak gördüğümüz milletimizin her bireyini kendi çatımız altında görme gayretimizde ne kadar mesafe katedersek, hangi mahfillerde yazıldığı belli olan bu oyunu o kadar çabuk bozarız. Sahaya çıktığınızda sizin bir adım gittiğiniz her vatandaşımızın size 3-5 adım geldiğini zaten bizzat müşahede edeceksiniz. Bizimle eser ve hizmet yarışına giremeyenlerin yöneldikleri her kapının önünde sonunda milletimizin feraset duvarına çarparak kapandığını geçmişteki tecrübelerimizle zaten biliyoruz. Yeter ki biz kendi istikametimize sahip çıkalım, kendi bildiğimiz yolda kararlılıkla gitmeyi sürdürelim. Allah'ın izniyle bu yolun sonu mutlaka zafere çıkacaktır.

İnsanlarımızın huzuruna, ülkemizin esenliğine, devletimizin güvenliğine kasteden hiç kimse bu millet nezdinde itibar bulmaz, bulamayacaktır. Kendi partilerinde ki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık furyasının üzerini örtmek için yalan ve iftira çıtasını sürekli yükseltenler hakikat selinin önünden kaçamayacaktır. Türkiye'ye husumeti şiar edinmiş herkesle kol kola girenlerin varacağı yer, halkın karşısına çıkacak yüzü kalmamış bu siyasetçilerin konduğu tarihin tozlu rafları olacaktır."

ÜLKEMİZİ BU FAŞİST SİYASETİN ELİNE BIRAKMAYACAĞIZ

Türkiye'yi ve milleti bu faşist ve riyakar siyasetin eline bırakmayacaklarını ve bunların gerçek yüzlerini her fırsatta millete teşhir edeceklerini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ama asıl kendi işimize bakacağız. Ülkemize daha çok hangi eserleri kazandırabileceğimize bakacağız, milletimize daha çok hangi hizmetleri verebileceğimize bakacağız, Türkiye'yi hangi alanlarda en ileriye taşıyabileceğimize bakacağız. İşte dün, Milli Uzay Programımızı açıklayarak gözümüzü uzaya diktiğimizi ilan ettik. 'Gökyüzüne bak, Ay'ı gör' diyerek, ülkemizin uzay yarışında en önlere çıkma kararlılığını gösterdik. Bizim asıl gündemimiz bunlardır. Diğer konulara siyasetin cilvesi olarak bakarak milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gayreti içinde olacağız. Sizlerden de illerimizde aynı anlayışla hiçbir rehavete meydan vermeden çalışmanızı istiyorum."

Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından kongrelerin gerçekleştirildiği illerdeki partilileri selamladı.