Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 7. Olağan İl Kongrelerinde önemli açıklamalar





"Milletimiz, bugün bize 2023 hedeflerimizi işaret ediyor." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin demokrasiden ekonomiye her alanda en üst lige çıkmasının ifadesi olan 2023 hedeflerimizin en kritik dönemeci de aynı yıl yapılacak seçimlerdir. Kongrelerimizde, partimizi 2023 seçimlerine taşıyacak ve inşallah sandıkta bir kez daha elde edeceğimiz zaferin altına imza atacak kadroları belirliyoruz. Teşkilatlarımızda görev alan her bir arkadaşımın böylesine bir tarihi sorumluluğun altına girdiğinin bilincinde olduğunu biliyorum. Gözlerinizdeki parıltı, yüreklerinizdeki kıpırtı, kalplerinizdeki heyecan, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına katkıda bulunma azminizin yansımasıdır. Rabbime bana sizler gibi yol ve dava arkadaşları nasip ettiği için hamdediyorum."

Kuruluşundan bugüne teşkilatlarda görev almış tüm partililere şükranlarını sunan ve vefat edenlere de Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin bu kritik döneminde, hayatınızın diğer alanlarından fedakarlık yaparak sorumluluk üstlendiğiniz, elinizi taşın altına koyduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Tarihin her döneminde bayrağı en üst burca dikmek için öne atılan birileri olmuştur. Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın, Söğüt'te Osman Bey'in, Kosova'da Murat Hüdavendigar'ın, İstanbul'da Fatih'in, Sina Çölü'nde Yavuz'un, Bağdat'ta 4. Murat'ın, İstiklal Harbinde Gazi Mustafa Kemal'in, çok partili hayata geçişte merhum Menderes'in zaferleri hep böyle gerçekleşmiştir. Türkiye'nin geçtiğimiz 18 yılda elde ettiği başarıların kahramanı da mücadele safının en önünde yer alan işte bu kadrodur."

Erdoğan, geleceğin aydınlık Türkiye'sini birlikte inşa edeceklerini ve kendilerinden sonraki nesillere 2053 vizyonlarını gerçekleştirebilecekleri bir ülke emanet edeceklerini vurguladı.