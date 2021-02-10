Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

İZMİR BELEDİYESİ BÖYLE BİR BORÇLANMA HAKKINA SAHİP DEĞİL

Salgın döneminde yapılan işler bile başlı başına bir başarı hikayesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Belediyelerimiz de, hem vatandaşlarımıza destek olarak, hem yatırımlarımızı sürdürerek salgın döneminde farklarını belli ettiler. Ülkemiz, hizmet etmek, eser üretmek, yatırım yapmak, şehrini geliştirmek isteyen hiçbir belediyenin mazeretlerin arkasına sığınamayacağı esneklikte bir yerel yönetim sistemine sahiptir. Tabii buradaki kritik nokta, şehirde halkına hizmet etmek isteyen bir belediye yönetiminin, böyle bir zihniyetin var olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanoğlunun unutacağını, bundan böyle sık sık bu hatırlatmaları yapacaklarını kaydeden Erdoğan, televizyonda, İzmir'deki yağışlar sonucu yaşanan sel felaketiyle ilgili bir haberde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir esnafın, "Altyapı İzmir'de gerçekten bitik, bir vatandaş ve esnaf olarak canım yandı, sizden rica ediyorum, burada 35 senedir CHP var, lütfen bu altyapıyı düzeltin" diye sitem ettiğini anlattı.

Kendisi de CHP seçmeni olduğu anlaşılan vatandaşın, 35 yıldır şehrini yöneten ve hiçbir altyapı yatırımı yapmayan belediyeyi, o partinin genel başkanına şikayet ettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Tabii aklıma, 'Bu vatandaşımız kimi kime şikayet ediyor' diye gelmedi de değil." dedi.

İzmir'deki Çiğli Tramvayı temel atma töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendi belediyesinin Hazineden daha uygun şartlarda borçlandığını övünerek anlattığına işaret eden Erdoğan şöyle devam etti:

"Her şeyden önce, İzmir Büyükşehir Belediyesi, bütçesinin neredeyse 2,5 katı borçlu bir belediye olarak, zaten böyle bir borçlanma hakkına sahip değildir Bay Kemal, bunları öğren. İkinci olarak, belediye bu finansmanı, izin aldığı dönemde gerçekleştiremediği, yani işini ciddiyetle takip etmediği için, zaten şu anda böyle bir borçlanma iznine de sahip değildir. Üçüncü olarak, ortada borçlanma izni bulunmadığı için belediyenin şu veya bu oranla herhangi bir kredi kullanımı da söz konusu değildir. Dördüncü olarak, proje finansmanı kredileri ile bütçe finansmanı için yapılan tahvil ihraçları, şartlarından vadesine kadar, birbirleriyle ilgisi olmayan, mukayesesi dahi yapılamayacak konulardır. Beşinci olarak, Kılıçdaroğlu ekonomiden ve rakamlardan anlayan birisi olmadığı için, Hazinenin altyapı yatırımlarımız için sağladığı uluslararası finansman kredilerinin şartlarının, kendi bulduklarını iddia ettikleri krediden, aslında daha uygun olduğunu da bilmiyor. Hepten cahil."

Bunları görünce bir anda 1994 yılında İstanbul Belediye Başkanlığına seçildiği günleri hatırladığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bak Sayın Kılıçdaroğlu, şunu iyi bil, Hazine ve Maliye Bakanlığı herhangi bir tahvil müsaadesi vermedikten sonra hiçbir belediye bu şekilde bir borçlanmaya gidemez. Önce bunu bilmen lazım. Bu sonunda bana gelir. Benim de bunu onaylamam gerekir. Ben onamadan, böyle bir dış borçlanmayı kesinlikle yapamaz. Hatta bunu eğer eski Belediye Başkanınız Aziz Bey'e sorarsan, o da sana bunu öğretir. Çünkü o da göndermiştir, ricada bulunmuştur. Ben de kendilerine bunu onamışımdır ve ondan sonra da borçlanmışlardır. Ama inanın bilmiyor. Hiçbir şeyi takip etmiyor. Bundan sonra da eğer sen bu yanlışla gidecek olursan, burada soru işaretleri artmaya başlar."