Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Geçmişte milletvekili ödünç verme sistemi ile siyaseti zehirleyen CHP'nin Türkiye'yi ve ilkeleri yerle bir ettiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Öyle şey olur mu, kiralık milletvekili vereceksin? Aynı şekilde bir diğer parti İP, o da kiralık milletvekilleri verecek. Bir süre sonra da onları tekrar 'Ben onları size kiraya vermiştim, şimdi tekrar geri istiyorum.' diyecek. Böyle demokrasi mi olur? Böyle bir sistem mi olur? Ama bunlar bunu da yaptı mı? Yaptı. Son günlerde bu partiden ayrılanların hem eski partilerine dönük hem bize yönelik eleştirilerini dikkatle dinliyoruz. Söylenenler arasında katıldıklarımız var, katılmadıklarımız var. Bununla birlikte yaşananları, milletvekili ödünç verme sistemi gibi suni değil, doğal bir süreç olarak görüyoruz. Diğer partilerden istifa edenleri alkışla, tezahüratla, coşkuyla karşılayanların CHP'deki istifaları yerden yere vurmasını da ibretle takip ediyoruz. Bu tabloyu, demokrasi boyasının altına saklanmaya çalışılan faşist zihniyetin ifşası olarak değerlendiriyoruz."

Tüm bu gelişmelerin düğüm noktasının 2023 seçimleri olacağına işaret eden Erdoğan, katıldığı her kongrede teşkilatlara bu gerçeği hatırlattıklarını, gece-gündüz sahada olarak şimdiden 2023'e hazırlanmalarını istediklerini söyledi. Milletvekillerinden, seçim bölgelerine sıkı sıkı sahip çıkmalarını beklediğini belirten Erdoğan, "Artık kongrelerimiz büyük oranda bitti, bitiyor. İnşallah Mart'ın sonu gibi büyük kongremizi yapacağız. Tabii salgının gerilemesine paralel şekilde, gönül seferberliği anlayışıyla her fırsatta milletimizle de ru be ru kucaklaşacağız ama Kovid var dikkat." diye konuştu.