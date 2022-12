Bakan Murat Kurum’dan tarihin en büyük sosyal konut projesi hakkında açıklama! Milletimize kazandırıyoruz

"TOGG'UN ELEKTRİKLİ ŞARJ ÜNİTELERİ İÇİN BİR ÇALIŞMA BAŞLATILDI"

Bakan Kurum devamında, "Biz ne diyoruz, "komşu komşunun külüne muhtaçtır" Her sitemizi, mahalle kültürümüzün yaşandığı, insanımızın birbirine yakınlaşmasını sağlayacak, çocuklarımızın tanışmasını muhabbetin, komşuluğun, yardımlaşmanın en güzel örneklerini öğrenecekleri birer sevgi, saygı ve şefkat mekânı haline getirmeliyiz. Şunu samimiyetle söylüyorum, inanın bu değerleri yaşatacak her hizmetiniz, her adımınız sizlerin en büyük, en değerli, en güzel eseri olacaktır. Derneğimizin bünyesindeki siz değerli yöneticilerimizden çocuklarımız için de özel bir isteğim var. Bakanlık olarak ülkemizin farklı yerlerindeki vatandaşımızın yoğun olduğu yerlerde, millet bahçelerinde ve alışveriş mekanlarında "çevre müfettişlerimiz" için, yavrularımız için çok çeşitli çevre etkinlikleri düzenliyoruz. Sizden de bakanlığımızla ortak veya ayrı ayrı benzer etkinlikleri yapmanızı, yaygınlaştırmanızı, sıfır atık hareketimizi bir kültüre dönüştürme yolunda ülkemize destek olmanızı özellikle rica ediyorum, bekliyorum. Tabii, derneğimizin çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Biliyorsunuz daha önce yaptığımız mevzuat düzenlemeleriyle, TOGG başta olmak üzere, elektrikli araçlara olan ihtiyacın daha da yoğunlaşacağını düşünerek, kapalı mekân içermeyen şarj ünitelerinin yapı ruhsatı alınmadan tesis edilmesine imkân sağlamıştık. Derneğimiz de, çok kısa bir süre önce ülkemizin ilk yerli ve milli otomobili olan TOGG'un elektrikli şarj ünitelerinin sitelere kurulması için bir çalışma başlattılar. Kısa bir süre içerisinde alınan 6 bin 800 sitenin talebini, vatandaşlarımızın yeni otomobilimize gösterdikleri hassasiyetin önemli bir yansıması olarak görmüş olduk." ifadelerini kullandı.