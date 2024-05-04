Garsonun şifresi kırıldı operasyonların düğmesine basıldı! İzmir’de 27 ihraç emniyet mensubuna operasyon

"Garson"un şifresi kırıldı operasyonların düğmesine basıldı! İzmir'de 27 ihraç emniyet mensubuna operasyon
MİT'in 6 yılda şifreleri kırdığı "Garson" kod isimli mahrem imama ait SD karttan çıkan veriler sonrası gizli tanığın yeniden ifadesinin alınmasının ardından Türkiye genelinde yeni operasyonlar başlatıldı. Öncelikle emniyet mensuplarına mahrem imamlık yapan şüphelilerin gözaltına alınacağı, ardından ise polislere yönelik yapılacak operasyonların hızlanacağı öğrenildi. 'Garson'dan çıkanlar ışığında ilk operasyon İzmir'de 27 polise yapıldı. Geçtiğimiz gün ise 17 ilde 36 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen SD kart içerisinde örgütün "Adli Davalar Takip" adı altında tuttuğu çetelede 17-25 Aralık sonrasında tutuklanan Emniyet mensuplarına bağlanan maaş, medyaya çıkacak yakınının ismi ve ailesiyle ilgilenecek örgüt mensubunun ismiyle Bylock'taki kod adları da çıkmıştı.
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