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Kenan İmirzalıoğlu paylaştı! Ezel ekibi yeniden bir arada! Yıllar sonra duygulandıran kare

Başrollerini Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu'nun paylaştığı, 2009-2011 yılları arasında büyük bir hayran kitlesi tarafından izlenen "Ezel" dizisinin yıldızları, uzun bir aradan sonra yeniden buluştu. Dizi, unutulmaz karakterleri ve etkileyici senaryosuyla Türk televizyon tarihine damga vurmuştu. Dizinin başrolü olan Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal ile yönetmen Cem Karcı'nın doğum gününden paylaşımda bulundu. İşte o kareler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 09:08
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Kenan İmirzalıoğlu paylaştı! Ezel ekibi yeniden bir arada! Yıllar sonra duygulandıran kare

"Ezel" dizisinin unutulmaz oyuncu kadrosu, uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geldi. Bu özel buluşma, başarılı oyuncu Sedef Avcı tarafından duyuruldu.

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Kenan İmirzalıoğlu paylaştı! Ezel ekibi yeniden bir arada! Yıllar sonra duygulandıran kare

Ay Yapım imzası taşıyan, senaristliğini Kerem Deren ve Pınar Bulut'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu "Ezel"; Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Haluk Bilginer ve Tuncel Kurtiz gibi oyuncuların unutulmaz performanslarıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.

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Kenan İmirzalıoğlu paylaştı! Ezel ekibi yeniden bir arada! Yıllar sonra duygulandıran kare

Ezel dizisinin yıldızları, yıllar sonra dizide ikinci yönetmen olarak görev alan Cem Karcı'nın doğum günü partisinde bir araya geldi.

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Kenan İmirzalıoğlu paylaştı! Ezel ekibi yeniden bir arada! Yıllar sonra duygulandıran kare

Dizide Eyşan'ın kardeşi Bahar karakterine hayat veren Sedef Avcı, paylaşımına "Ezel on the rocks. İyi ki doğdun Cem" notunu düştü.

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Kenan İmirzalıoğlu paylaştı! Ezel ekibi yeniden bir arada! Yıllar sonra duygulandıran kare

Ezel ekibinin birlikte verdiği poz, sosyal medyada gündem oldu.