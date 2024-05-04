Kenan İmirzalıoğlu paylaştı! Ezel ekibi yeniden bir arada! Yıllar sonra duygulandıran kare

Başrollerini Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu'nun paylaştığı, 2009-2011 yılları arasında büyük bir hayran kitlesi tarafından izlenen "Ezel" dizisinin yıldızları, uzun bir aradan sonra yeniden buluştu. Dizi, unutulmaz karakterleri ve etkileyici senaryosuyla Türk televizyon tarihine damga vurmuştu. Dizinin başrolü olan Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal ile yönetmen Cem Karcı'nın doğum gününden paylaşımda bulundu. İşte o kareler...