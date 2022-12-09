KASTAMONU TOKİ KURA SONUÇLARI | Ağlı, Araç, Çatalzeytin, Cide, Hanönü... NİHAİ isim listesi açıklandı mı? 2+1, 3+1 daire kuraları

Katamonu TOKİ kura sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar kura çekilişlerini yakından takip ediyor. Peki Kastamonu kura sonuçları açıklandı mı? Ağlı, Araç, Çatalzeytin, Cide, Hanönü nihai isim listesi açıklandı mı?