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Haberler Galeri KASTAMONU TOKİ KURA SONUÇLARI | Ağlı, Araç, Çatalzeytin, Cide, Hanönü... NİHAİ isim listesi açıklandı mı? 2+1, 3+1 daire kuraları

KASTAMONU TOKİ KURA SONUÇLARI | Ağlı, Araç, Çatalzeytin, Cide, Hanönü... NİHAİ isim listesi açıklandı mı? 2+1, 3+1 daire kuraları

Kastamonu TOKİ kura çekimi 9 Aralık saat 10:00 itibarıyla başlayacak. TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekilişleri devam ediyor. Toplam 10 ilçede çekilecek TOKİ kura çekimi ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Kastamonulular başvurdukları ilçelerin kura sonuçlarını öğrenmeye çalışıyor. İşte TOKİ Kastamonu kura sonuçları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 11:12
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KASTAMONU TOKİ KURA SONUÇLARI | Ağlı, Araç, Çatalzeytin, Cide, Hanönü... NİHAİ isim listesi açıklandı mı? 2+1, 3+1 daire kuraları

Katamonu TOKİ kura sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar kura çekilişlerini yakından takip ediyor. Peki Kastamonu kura sonuçları açıklandı mı? Ağlı, Araç, Çatalzeytin, Cide, Hanönü nihai isim listesi açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KASTAMONU TOKİ KURA SONUÇLARI | Ağlı, Araç, Çatalzeytin, Cide, Hanönü... NİHAİ isim listesi açıklandı mı? 2+1, 3+1 daire kuraları

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Bugün saat 10:00'da başlayacak olan Aksaray TOKİ kura çekimini canlı olarak aşağıdaki linlere tıklayarak izleyebilirsiniz.

TOKİ AKSARAY YOUTUBE CANLI YAYIN İZLE

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KASTAMONU TOKİ KURA SONUÇLARI | Ağlı, Araç, Çatalzeytin, Cide, Hanönü... NİHAİ isim listesi açıklandı mı? 2+1, 3+1 daire kuraları

TOKİ KASTAMONU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

10 ilçede toplamda bin 118 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Kastamonu kura çekimi 9 Aralık tarihinde bugün gerçekleşecek ve tamamlanacak.Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayan kuralar Kastamonu Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda olacak.

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KASTAMONU TOKİ KURA SONUÇLARI | Ağlı, Araç, Çatalzeytin, Cide, Hanönü... NİHAİ isim listesi açıklandı mı? 2+1, 3+1 daire kuraları

NOT: Kastamonu Küre 2. Etap kuraları başvuru sayısı az olduğundan çekilmeyecek.

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KASTAMONU TOKİ KURA SONUÇLARI | Ağlı, Araç, Çatalzeytin, Cide, Hanönü... NİHAİ isim listesi açıklandı mı? 2+1, 3+1 daire kuraları

TOKİ KASTAMONU KONUTLARI NEREDE?

*KASTAMONU AĞLI: 46 KONUT

*KASTAMONU ARAÇ: 79

*KASTAMONU CİDE: 94

*KASTAMONU ÇATALZEYTİN: 63

*KASTAMONU DEVREKANİ: 80