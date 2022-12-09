HaberlerGaleriKASTAMONU TOKİ KURA SONUÇLARI | Ağlı, Araç, Çatalzeytin, Cide, Hanönü... NİHAİ isim listesi açıklandı mı? 2+1, 3+1 daire kuraları
KASTAMONU TOKİ KURA SONUÇLARI | Ağlı, Araç, Çatalzeytin, Cide, Hanönü... NİHAİ isim listesi açıklandı mı? 2+1, 3+1 daire kuraları
Kastamonu TOKİ kura çekimi 9 Aralık saat 10:00 itibarıyla başlayacak. TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekilişleri devam ediyor. Toplam 10 ilçede çekilecek TOKİ kura çekimi ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Kastamonulular başvurdukları ilçelerin kura sonuçlarını öğrenmeye çalışıyor. İşte TOKİ Kastamonu kura sonuçları...