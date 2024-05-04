04 Mayıs 2024, Cumartesi
Galatasaray genç yeteneğin peşinde! Okan Buruk o ismin adını verdi
Son dakika Galatasaray haberleri | Gelecek sezon kadrosunda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray, bir yandan dünya yıldızları ile görüşmelere başlarken, diğer taraftan da genç yıldızların peşine düştü. Okan Buruk'un listesi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında hedefteki süper yeteneğin adı belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.05.2024 09:03
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15