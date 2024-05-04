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Galatasaray genç yeteneğin peşinde! Okan Buruk o ismin adını verdi

Son dakika Galatasaray haberleri | Gelecek sezon kadrosunda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray, bir yandan dünya yıldızları ile görüşmelere başlarken, diğer taraftan da genç yıldızların peşine düştü. Okan Buruk'un listesi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında hedefteki süper yeteneğin adı belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.05.2024 09:03
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Galatasaray genç yeteneğin peşinde! Okan Buruk o ismin adını verdi

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray diğer bir yandan da scout çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

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Galatasaray genç yeteneğin peşinde! Okan Buruk o ismin adını verdi

Tecrübeli dünya yıldızlarının yanı sıra geleceğin yıldızı olabilecek potansiyeldeki futbolcular için de bir liste oluşturan gözlemci ekibi bu konuda ince eleyip sık dokuyor.

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Galatasaray genç yeteneğin peşinde! Okan Buruk o ismin adını verdi

Genç futbolcuları parlatıp transfer piyasasına sunmayı gelenek haline getirmeyi hedefleyen İstanbul devi, genç oyuncuların yer aldığı transfer listesini titizlikle hazırlıyor.

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Galatasaray genç yeteneğin peşinde! Okan Buruk o ismin adını verdi

Bu listedeki isimlerden biri de teknik direktör Okan Buruk dikkatini çekmeyi başardı ve başarılı teknik adam oyuncu için onay verdi.

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Galatasaray genç yeteneğin peşinde! Okan Buruk o ismin adını verdi

Geleceğin yıldızı olarak gösterilen 20 yaşındaki oyuncu, her iki bekte, 6 ve 8 numaralı bölgelerde birçok kez forma giyerek bu mevkiler de kendini ispatladı.