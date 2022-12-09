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TOKİ'den "3 yıllık TOKİ projesi yeni diye sunuldu" başlıklı haberlere ilişkin açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.12.2022
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TOKİ’den 3 yıllık TOKİ projesi yeni diye sunuldu başlıklı haberlere ilişkin açıklama

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, "3 yıllık TOKİ projesi, yeni diye sunuldu" başlığıyla sunulan haberlerdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Söz konusu alanda, 100 Bin Konut Kampanyasında hak sahipleri belirlenen 1329 konutun inşası yapılacaktır." dedi.

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