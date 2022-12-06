TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ ücret iadesi nereden, nasıl alınır? Hesap bilgisi...
TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TOKİ sosyal konut projelerinde kura çekimleri sürüyor. Açıklanan kura çekimi listelerinde adı bulunmayanlar ise para iadelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ ücret iadesi nereden, nasıl alınır? Hesap bilgisi...
TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ ücret iadesi nereden, nasıl alınır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ sosyal konut projelerinde kura çekimleri sürüyor. Açıklanan takvime göre 5-11 Aralık tarihleri arasında Konya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Aksaray, Çankırı, Kayseri, Kastamonu, Sinop ve Niğde illerinde kura çekimi tamamlanarak hak sahipleri belirlenecek. Peki, TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ ücret iadesi nereden, nasıl alınır? Hesap bilgisi...
TOKİ ÜCRET İADESİ NE KADAR?
TOKİ sosyal konut projesine geçerli olacak şekilde toplam 5 milyon 135 bin başvuru geldi. Kurada çekilişlerinin tamamlanmasıyla 250 bin konut sahibi belirlenecek. Kurada ismi çıkmayan kişilerin başvuru esnasında verdikleri 500 TL ücret geri iade edilecek.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN?
Yapılan açıklamaya göre kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru bedellerini kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında, başvuru yapılan bankanın yetkili şubelerinden veya ATM'lerinden geri alabilir.
KURA ÇEKİLİŞLERİ DEVAM EDİYOR!
TOKİ sosyal konut kura çekimleri Mart ayına kadar tamamlanacak ve 250 bin konut sahibi belirlenecek. Açıklanan takvime göre 5-11 Aralık tarihleri arasında Konya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Aksaray, Çankırı, Kayseri, Kastamonu, Sinop ve Niğde illerinde kura çekilişleri yapılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ ücret iadesi nereden, nasıl alınır? Hesap bilgisi...
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2023? MSB 2023 celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?
- TOKİ'DEN MESAJ GELDİ! TOKİ İstanbul Tuzla için tarih verildi! İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman yapılacak?
- Bekçilik alımı 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? EGM yeni bekçi alımı yapılacak mı, var mı?
- 29. dönem POMEM başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2022 POMEM mülakat sınavı ne zaman?
- AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav giriş belgesi çıktı nereden, nasıl alınır?
- EMEKLİYE YENİ YIL ÖNCESİ SON ŞANS! Aralık ayı promosyon ödemeleri yükseldi! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, 10 BİN TL'DEN...
- Emeklinin ZAMLI maaş tablosu netleşti! 3.500, 4.000, 4.250, 5.000 TL alanlar ne kadar maaş alacak? SSK Bağ-Kur emekli aylığı...
- Baba dizisinin Kadir’i Tolga Sarıtaş’ın kız arkadaşı bakın kim çıktı! Magazinden uzak yaşayan Tolga Sarıtaş’ın sevgilisi de ünlü
- EYT DOĞUM BORÇLANMASI! 2023 Doğum borçlanması ne kadar olacak? Doğum borçlanması günlük ne kadar?
- MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MSB işçi alımı illere kadro dağılımı açıklandı mı, belli oldu mu?
- Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını’nda yaprak dökümü devam ediyor! Cansu Fırıncı’nın ardından bir veda daha!