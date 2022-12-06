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TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ ücret iadesi nereden, nasıl alınır? Hesap bilgisi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2022
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TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ ücret iadesi nereden, nasıl alınır? Hesap bilgisi...

TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TOKİ sosyal konut projelerinde kura çekimleri sürüyor. Açıklanan kura çekimi listelerinde adı bulunmayanlar ise para iadelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ ücret iadesi nereden, nasıl alınır? Hesap bilgisi...

TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ ücret iadesi nereden, nasıl alınır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ sosyal konut projelerinde kura çekimleri sürüyor. Açıklanan takvime göre 5-11 Aralık tarihleri arasında Konya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Aksaray, Çankırı, Kayseri, Kastamonu, Sinop ve Niğde illerinde kura çekimi tamamlanarak hak sahipleri belirlenecek. Peki, TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ ücret iadesi nereden, nasıl alınır? Hesap bilgisi...

TOKİ ÜCRET İADESİ NE KADAR?

TOKİ sosyal konut projesine geçerli olacak şekilde toplam 5 milyon 135 bin başvuru geldi. Kurada çekilişlerinin tamamlanmasıyla 250 bin konut sahibi belirlenecek. Kurada ismi çıkmayan kişilerin başvuru esnasında verdikleri 500 TL ücret geri iade edilecek.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru bedellerini kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında, başvuru yapılan bankanın yetkili şubelerinden veya ATM'lerinden geri alabilir.

KURA ÇEKİLİŞLERİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekimleri Mart ayına kadar tamamlanacak ve 250 bin konut sahibi belirlenecek. Açıklanan takvime göre 5-11 Aralık tarihleri arasında Konya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Aksaray, Çankırı, Kayseri, Kastamonu, Sinop ve Niğde illerinde kura çekilişleri yapılacak.

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