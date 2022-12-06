TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ ücret iadesi nereden, nasıl alınır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ sosyal konut projelerinde kura çekimleri sürüyor. Açıklanan takvime göre 5-11 Aralık tarihleri arasında Konya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Aksaray, Çankırı, Kayseri, Kastamonu, Sinop ve Niğde illerinde kura çekimi tamamlanarak hak sahipleri belirlenecek. Peki, TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ ücret iadesi nereden, nasıl alınır? Hesap bilgisi...