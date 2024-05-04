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İstanbul, Ankara, İzmir dikkat! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Dışarı çıkarken şemsiyenizi almayı unutmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; sıcaklık yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece azalacağı belirtilirken, yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Ayrıca; 14 il için sarı kodlu uyarı verildi. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika haberinin detayları ve il il hava durumu raporu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 08:59
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İstanbul, Ankara, İzmir dikkat! Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! Dışarı çıkarken şemsiyenizi almayı unutmayın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; hafta sonu yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
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İstanbul, Ankara, İzmir dikkat! Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! Dışarı çıkarken şemsiyenizi almayı unutmayın

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Sıcaklıkların; yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı belirtilirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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İstanbul, Ankara, İzmir dikkat! Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! Dışarı çıkarken şemsiyenizi almayı unutmayın
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
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İstanbul, Ankara, İzmir dikkat! Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! Dışarı çıkarken şemsiyenizi almayı unutmayın

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Trakya (Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimleri) Güneydoğu Anadolu (Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari'nin güneyi, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın kuzeyi), Doğu Akdeniz (Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın kuzey ilçelerinde) ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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İstanbul, Ankara, İzmir dikkat! Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! Dışarı çıkarken şemsiyenizi almayı unutmayın

SARI KODLU UYARI

Ayrıca; Meteoroloji'nin internet sitesinde yer alan MeteoUyarı sayfasında 15 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.