İstanbul, Ankara, İzmir dikkat! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Dışarı çıkarken şemsiyenizi almayı unutmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; sıcaklık yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece azalacağı belirtilirken, yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Ayrıca; 14 il için sarı kodlu uyarı verildi. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika haberinin detayları ve il il hava durumu raporu...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 04.05.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 08:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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