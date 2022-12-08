2022 TOKİ ÇANKIRI İLÇE İLÇE KURA SONUÇLARI! TOKİ Çankırı kura çekilişi İSİM LİSTESİ! Çerkez, Ilgaz, Kızılırmak, Merkez, Korgun...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında kura çekim heyecanı devam ederken çekilişlerde dördüncü etaba giriliyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde başlayan kura çekimleri, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde devam ediyor. Şimdi de sıra Çankırı'ya geldi. Peki, TOKİ Çankırı kura çekim sonuçları açıklandı mı? İşte, TOKİ Çankırı kura çekimi isim isim liste...