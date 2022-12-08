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Haberler Galeri 2022 TOKİ ÇANKIRI İLÇE İLÇE KURA SONUÇLARI! TOKİ Çankırı kura çekilişi İSİM LİSTESİ! Çerkez, Ilgaz, Kızılırmak, Merkez, Korgun...

2022 TOKİ ÇANKIRI İLÇE İLÇE KURA SONUÇLARI! TOKİ Çankırı kura çekilişi İSİM LİSTESİ! Çerkez, Ilgaz, Kızılırmak, Merkez, Korgun...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında kura çekim heyecanı devam ederken çekilişlerde dördüncü etaba giriliyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde başlayan kura çekimleri, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde devam ediyor. Şimdi de sıra Çankırı'ya geldi. Peki, TOKİ Çankırı kura çekim sonuçları açıklandı mı? İşte, TOKİ Çankırı kura çekimi isim isim liste...

Giriş Tarihi: 08.12.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 09:13
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2022 TOKİ ÇANKIRI İLÇE İLÇE KURA SONUÇLARI! TOKİ Çankırı kura çekilişi İSİM LİSTESİ! Çerkez, Ilgaz, Kızılırmak, Merkez, Korgun...

İl İl devam eden TOKİ kura çekilişlerinin yeni takvimi yayınlandı. Çankırı'da yaşayan vatandaşlar, TOKİ kura çekilişi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor.İşte, TOKİ Çankırı kura sonuçları isim isim liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 TOKİ ÇANKIRI İLÇE İLÇE KURA SONUÇLARI! TOKİ Çankırı kura çekilişi İSİM LİSTESİ! Çerkez, Ilgaz, Kızılırmak, Merkez, Korgun...

ÇANKIRI TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çankırı TOKİ çekilişi tarihleri netleşti. Yeni haftanın kura takvimine göre Çankırı TOKİ konut kura çekimi 8 Aralık Perşembe saat 10.00'da başlayacak.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME EKRANI

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2022 TOKİ ÇANKIRI İLÇE İLÇE KURA SONUÇLARI! TOKİ Çankırı kura çekilişi İSİM LİSTESİ! Çerkez, Ilgaz, Kızılırmak, Merkez, Korgun...

Çankırı 100.yıl Kültür Merkezi Konferans Salonu'nde gerçekleştirilecek olan TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinden veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

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2022 TOKİ ÇANKIRI İLÇE İLÇE KURA SONUÇLARI! TOKİ Çankırı kura çekilişi İSİM LİSTESİ! Çerkez, Ilgaz, Kızılırmak, Merkez, Korgun...

ÇANKIRI TOKİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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2022 TOKİ ÇANKIRI İLÇE İLÇE KURA SONUÇLARI! TOKİ Çankırı kura çekilişi İSİM LİSTESİ! Çerkez, Ilgaz, Kızılırmak, Merkez, Korgun...

ÇANKIRI HANGİ İLÇELERE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Atkaracalar: 45
Bayramören: 45
Çerkeş: 60
Ilgaz: 60