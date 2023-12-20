20 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsrail'den Gazze'yi Filistin'den koparma planı! Hain planın taşeronu GKRY

İsrail'den Gazze'yi Filistin'den koparma planı! Hain planın taşeronu GKRY

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.12.2023 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
ABONE OL
İsrail’den Gazze’yi Filistin’den koparma planı! Hain planın taşeronu GKRY

Katil devlet İsrail, Gazze'ye uyguladığı soykırımı daha ileri bir seviyeye götürmeye kararlı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile sözde insani koridor planları yapan İsrail, Gazze'yi tamamen Filistin'den koparmanın peşinde. Mazlumların sığınağı Gazze'yi Filistin’den koparma amacı taşıyan alçak planın uygulamaya konulacağı yer ise Güney Kıbrıs kontrolündeki Larnaka limanı olacak.

Katil İsrail, bombalarla kadın, çocuk, yaşlı demeden on binlerce masum Filistinli'yi her gün ve her an vahşice katlederken, bir yandan da diplomatik masada hain emellerine ulaşmak için her türlü yola başvuruyor.

Katliam yaptığı Gazze Şeridi'nin Batı Şeria'yla olan tüm bağlantılarını koparmak isteyen Gazze Kasabı Netanyahu, 'by-pas planını' devreye soktu.

İSRAİL VE GÜNEY KIBRISLI BAKANLAR GÖRÜŞTÜ
Bu çerçevede İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos, geçtiğimiz ay "sözde insani koridor" adı altında Gazze'nin ihtiyaç duyduğu yardımların Güney Kıbrıs üzerinden tedarik edilmesini sağlayacak bir deniz yolu kurulmasını görüştü.

ZİYARETİN ANA GÜNDEMİ: HAİN DENİZ KORİDORU PLANI
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle (GKRY), hain deniz koridoru planını görüşmek için yeniden bir araya gelineceğini açıkladı. Açıklamada, Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in GKRY'ye gerçekleştireceği ziyaret kapsamında GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile görüşeceği belirtildi. Ziyaretin ana gündem maddesinin "Güney Kıbrıs'tan Gazze Şeridi'ne bir deniz koridorunun açılması" olduğu aktarıldı.

GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, kasım ayında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen insani yardım konferansında, insani yardımların Kıbrıs adasından Gazze'ye deniz yoluyla taşınması için bir deniz koridoru oluşturulacağını duyurmuştu.

GAZZE'Yİ FİLİSTİN'DEN TAMAMEN KOPARACAK
Görünürde Gazze'ye 'yardım bahanesi' öne sürülen ama gerçekte Filistin'den koparma amacı taşıyan planın koç başı Güney Kıbrıs kontrolündeki Larnaka limanı olacak.

Masaya yatırılan plana göre Gazze'ye nakledilmesi gereken su, gıda ve ilaç gibi tüm insani ihtiyaçların, limanda oluşturulacak özel bir bölgede toplanması ve burada İsrailli yetkililerin kontrolünden geçtikten sonra Gazze'ye nakledilmesi planlanıyor. Deniz yoluyla gönderilecek ürünleri taşıyan gemilerin Gazze Şeridi'nde nereye yanaşacağı ise bilinmiyor. Bu amaçla işgalci güç kontrolünde küçük bir limanın inşası ya da Mısır'ın El-Ariş limanına gönderilerek, buradan kara yoluyla refah kapısından Gazze'ye girişinin sağlanması gibi formüller üzerinde konuşulduğu belirtiliyor.



AMAÇ TÜRKİYE'Yİ ZOR DURUMA SOKMAK
Rum Kesimi ile İsrail arasındaki hain "deniz koridoru" planı ile işgalci gücün Gazze'yi hedef alan saldırılarına en güçlü tepkiyi veren ve Filistin davasına diplomatik, siyasi ve ekonomik desteğini her fırsatta yineleyen ve 7 Ekim'den sonra insani yardımlarını hızlandıran Türkiye'nin Gazze'ye yardım ve desteği de kesilmek isteniyor.

ABD, İngiltere ve Almanya'nın Güney Kıbrıs'a İsrail ile bağlantı kurmak için özel bir rol verdiği biliniyor. Üç ülkenin Rum Yönetimini Doğu Akdeniz'de İsrail için ileri bir karakol görevi verdikleri görülüyor.

Bir deşifre daha! Bu kez İsrail basınından BİR DEŞİFRE DAHA! BU KEZ İSRAİL BASININDAN
İşgalci İsrail askeri delirdi! Katiller aciz düştü İŞGALCİ İSRAİL ASKERİ DELİRDİ! KATİLLER ACİZ DÜŞTÜ
Eli kanlı ortak ABD’den İsrail’e skandal çağrı ELİ KANLI ORTAK ABD'DEN İSRAİL'E SKANDAL ÇAĞRI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA