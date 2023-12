İsrail’den Gazze’yi Filistin’den koparma planı! Hain planın taşeronu GKRY

Katil İsrail, bombalarla kadın, çocuk, yaşlı demeden on binlerce masum Filistinli'yi her gün ve her an vahşice katlederken, bir yandan da diplomatik masada hain emellerine ulaşmak için her türlü yola başvuruyor.

Katliam yaptığı Gazze Şeridi'nin Batı Şeria'yla olan tüm bağlantılarını koparmak isteyen Gazze Kasabı Netanyahu, 'by-pas planını' devreye soktu.