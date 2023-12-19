Siyonistlerin esir skandalı 7 Ekim'de başlamış! İsrail basını deşifre etti: İsrailli rehinelere ateş açtılar
Katil İsrail ordusunun her geçen gün yeni bir skandalı daha ortaya çıkıyor. İsrailli esirlerin işgalci İsrail askeri tarafından öldürmesi dünyada gündem olurken özellikle Yahudileri çileden çıkardı. Katillerin ‘kendi vatandaşlarına bile acımıyor’ sesleri yankı bulmaya devam ederken İsrail askerinin kan donduran bir olayı da İsrail basını tarafından deşifre edildi. İşte tüm detaylar…
YAŞLI KADINI ÖLDÜRÜP KIZINI YARALADILAR
Hamas'a esir olup geçici ateşkes sırasında serbest bırakılan yaşlı bir kadının İsrailli askerler tarafından öldürdü.
ESİR SKANDALLARI BÖYLE ORTAYA ÇIKMIŞTI
Bunun yanı sıra 3 İsrailli esirin beyaz bayrak kaldırmasına rağmen işgalci örgüt tarafından acımasızca öldürülmeleri, esir skandallarını ortaya çıkaran en büyük olay oldu.
İSRAİL BASINI 7 EKİM'İ DEŞİFRE ETTİ
İsrail'in Haaretz gazetesi, Hamas'ın 7 Ekim'de abluka altındaki Gazze Şeridi'ni çevreleyen yerleşim yerlerine saldırısı sırasında, İsrail'e ait bir tankın "Be'eri" Yahudi yerleşim biriminde İsrailli esirlerin bulunduğu bir eve ateş açtığını bildirdi.
Gazetenin haberinde, "7 Ekim'de saldırıların başlamasından saatler sonra bir (İsrail) tankı Be'eri'de Hamas mensuplarının rehinelerle birlikte saklandığı Pasi Cohen'in evine top mermileri attı." ifadeleri yer aldı.
Saldırı sırasında bölgeye çağrılan polis helikopterinden alınan ve Kanal 12'nin dün gece yayınladığı videoya dayanarak bu sonuca varıldığı aktarıldı.
Festivalden kaçarak bir eve saklanan Yasmin Porat, askerlerden birine gidip mermilerin rehinelere zarar verip vermeyeceğini sorduğunda, 'bunu sadece evlerin duvarları yıkmak için yapıyoruz' cevabı aldığını söyledi.
Komşularının esir tutulduğu evin dışında kocasıyla birlikte saklanan Hadas Dagan da komşularının evi hedef alınırken bir şarapnel parçası ile yaralandığını kaydetti.
Kanal 12'nin haberine göre, yerleşim biriminde bulunan askerler, helikopterden uyarı amaçlı ateş açıldığını ve bir tanka isabet ettiğini, ardından başka bir tankın gelip eve ateş açtığını kaydetti. Ayrıca helikopter, saldırıların başlamasının üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen yerleşim biriminin girişinde toplanan ve bölgeye girmeyen çok sayıda birliği de tespit etmiş oldu.
Haberde, yerleşim birimindeki yedek bölükten Yair Avital'in şu sözlerine de yer verildi: "500 asker dışarıda duruyordu ve kimse durumla ilgilenmiyordu. İnsanlar her dakika kan kaybediyordu ve dışarıda duran ordu ne olduğunu anlayamıyordu." İsrail ordusu ve İsrail polisi bugüne kadar 7 Ekim'de kendi güçlerinin açtığı ateş sonucu İsraillilerin öldürüldüğünü kabul etmedi.
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