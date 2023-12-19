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İşgalci İsrail askerlerinin Hamas gücü karşısında psikolojisi bozuldu! 3 bin İsrailli katil tedavi görüyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.12.2023 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
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İşgalci İsrail askerlerinin Hamas gücü karşısında psikolojisi bozuldu! 3 bin İsrailli katil tedavi görüyor

Hamas’ın gücü işgalci İsrail askerleri üzerinde travmatik sonuçlar doğurdu. İlk hezimetlerini 7 Ekim’de yaşayan ve hırslarını Filistinli masumlardan çıkaran katillerin, Hamas’ın bombardımanları karşısında zihinsel sorunlar yaşadığı belirtildi. 2 ayı aşkın bir süredir Gazze’de soykırım yaparak çoğunluğu çocuk olmak üzere yaklaşık 20 bin kadar masumun katledildiği savaşta Filistinli çocuklar ve kadınlar karşısında işgalciler aciz düştü. İsrail Parlamento Sağlık ve Sosyal Refah Komisyonu'nda sunulan raporda, 3 bin İsrailli askerin psikolojik tedavi gördüğü belirtildi. İşte tüm detaylar…

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'de başlattığı soykırımın, artık eskisi kadar uluslararası destek görmüyor. Dünya genelinde milyonlarca insanın Filistin sesleri ABD Başkanı Joe Biden ve bazı AB ülkelerinin yönetimlerini çaresiz bıraktı. Biden'ın Netanyahu'dan elini çekeceğine yönelik yaptığı açıklamasının ardından katil İsrail ordusunu iyice kırdı.

HAMAS'TAN ÜST ÜSTE DARBE

Dünyanın dört bir yanında düzenlenen 'Filistin'e destek' gösterileri Siyonizmin uluslararası kanadını kırarken, Hamas'tan gelen üst üste darbeler de işgalcilerin sonlarının yaklaştığını gösteriyor.

BEBEK BEZİ KULLANIYORLAR

İşgalci İsrail ordusu hakkında yakın zamanda bebek bezi kullandıklarına dair iddialar ortaya atıldı. Katil ordusuna özel üretilen bezler bu iddiaları doğrularken, Bombardımanlar karşısında korkudan altına kaçıran İsrail askerlerinin bu bezleri kullanmak zorunda kaldıkları haberleri bomba etkisi oluşturdu.

HAMAS'IN GÜCÜ TRAVMATİK SONUÇLAR DOĞURDU

İsrail Parlamento Sağlık ve Sosyal Refah Komisyonu'nda sunulan raporda, İsrail askerlerinin psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi.
İsrail askerlerinin bir kısmı, travma sonrası bozukluklar ve zihinsel sıkıntılar çekiyor.

İsrail'in savaşın başından bu yana Gazze Şeridi'nde görev almış 2 bin 816 askerini rehabilitasyona tabi tuttuğu belirtildi.

Savunma Bakanlığına bağlı Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Limor Luria'nın komisyona sunduğu, Haaretz gazetesinde yayımlanan raporda, Gazze'de savaşın başlangıcından bu yana 2 bin 816 askerin rehabilitasyon merkezinde tedavi edildiğini aktardı.

İŞGALCİ İSRAİL ASKERİ DELİRDİ

Psikolojik destek alan İsrail askerlerinin yüzde 18'inin travma sonrası bozukluklar yaşadığı ve zihin sağlıklarında sıkıntılar çektiği ifade edildi.

Parlamento komisyonuna sunulan rapordaki verilere göre, rehabilitasyona tabi tutulan askerlerden yüzde 91'i hafif, yüzde 6'sı orta, yüzde 3'ü ise ağır yaralandı. Bunların yüzde 48'ini el ve ayaklarından yaralananlar oluşturuyor.

Haaretz gazetesi ayrıca, Gazze'de yaralanan İsrailli askerlerin gerçek sayısının İsrail ordusu tarafından açıklanandan daha fazla olduğuna dikkati çekti.

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