İşgalci İsrail askerlerinin Hamas gücü karşısında psikolojisi bozuldu! 3 bin İsrailli katil tedavi görüyor

İŞGALCİ İSRAİL ASKERİ DELİRDİ

Psikolojik destek alan İsrail askerlerinin yüzde 18'inin travma sonrası bozukluklar yaşadığı ve zihin sağlıklarında sıkıntılar çektiği ifade edildi.

Parlamento komisyonuna sunulan rapordaki verilere göre, rehabilitasyona tabi tutulan askerlerden yüzde 91'i hafif, yüzde 6'sı orta, yüzde 3'ü ise ağır yaralandı. Bunların yüzde 48'ini el ve ayaklarından yaralananlar oluşturuyor.

Haaretz gazetesi ayrıca, Gazze'de yaralanan İsrailli askerlerin gerçek sayısının İsrail ordusu tarafından açıklanandan daha fazla olduğuna dikkati çekti.