Eli kanlı ortak ABD’den katil İsrail’e skandal çağrı: Gazze’de daha fazlasını yapın

GAZETECİLER İÇİN HADSİZ ÇAĞRI

Bölgede gazetecilik yapanların durumuna da dikkati çeken Wood, "Gazeteciler sadece olanlara tanıklık etmiyor. Aynı zamanda tüm olayları yaşıyorlar." diye konuştu.

Wood, çatışmanın şimdiye kadar gazeteciler için en ölümcül çatışma olduğunu dile getirerek, "Gazetecilerin sözleri kalpler ve zihinleri etkiler, insanları harekete geçirir. Gazetecilerin korunması için şimdi çok daha fazlası yapılmalı." çağrısında bulundu.