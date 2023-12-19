Eli kanlı ortak ABD'den katil İsrail'e skandal çağrı: Gazze'de daha fazlasını yapın
İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki sivil katliamı bitmek bilmiyor. Korkunç soykırımın eli kanlı ortağı ABD'nin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. ABD Daimi Temsicilsii Robert Wood, işgalin boyutun bir kez daha gözler önüne seren insanlık dışı bir açıklamada bulundu. Wood, katil İsrail'e "daha fazlasını yapma" çağrısında bulundu.
Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma Batı Şeria'da ise baskınlara devam ediyor.
HER GÜN ONLARCA SİVİL KATLEDİLİYOR!
Filistin haber ajansı Wafa, terör devletinin dün gece Cibaliye'ye düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirdi.
ABD'DEN KATİL İSRAİL'E SKANDAL ÇAĞRI: GAZZE'DE DAHA FAZLASINI YAPIN
ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini kınayarak, İsrail'e "daha fazlasını yapma" çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail-Filistin sorununa ilişkin gelişmeler ele alındı.
Burada bir açıklama yapan Wood, bazı şeyleri tekrar söylemekte fayda olduğunu belirterek, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının kınanması gerektiğini anımsattı.
Gazze'deki ateşkesi veto eden isim: Robert Wood
ELİ KANLI ORTAK ABD DURMUYOR!
Wood, aynı zamanda sivillerin korunması ve insani yardım erişiminin sağlanması gerektiğinin altını çizerek, "İsrail ve Filistinlilerin güvenliği için Hamas'ın Gazze'yi kontrol etmesine izin verilmemeli." ifadelerini kullandı.
Hadsiz Wood, şöyle devam etti:
"Batı Şeria'da son bir yıldır meydana gelen olaylar bizi bu gerçekten uzaklaştırıyor. Buna Batı Şeria'da yerleşim yerleri inşasının sürdürülmesi ve yerleşimci şiddetindeki alarm verici artış da dahil. Bunlar Filistin devleti ihtimalini baltalıyor."
Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının öncesinde de Batı Şeria'da çok fazla Filistinlinin öldürüldüğüne işaret eden Wood, "ABD, bu saldırıları kınıyor. Nokta. Sorumluların hesap vermesi gerektiğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.
Wood, İsrail hükümetinin bu şiddeti soruşturma bağlamında "daha fazlasını yapması gerektiğinin" altını çizerek, "Aşırıcı yerleşimciler sorumlu tutulmalı." dedi.
Büyükelçi Wood, İsrailli yetkililerin şiddeti tetikleyen ve itibarsızlaştıran söylemlerden kaçınması gerektiğinin altını çizdi.
GAZETECİLER İÇİN HADSİZ ÇAĞRI
Bölgede gazetecilik yapanların durumuna da dikkati çeken Wood, "Gazeteciler sadece olanlara tanıklık etmiyor. Aynı zamanda tüm olayları yaşıyorlar." diye konuştu.
Wood, çatışmanın şimdiye kadar gazeteciler için en ölümcül çatışma olduğunu dile getirerek, "Gazetecilerin sözleri kalpler ve zihinleri etkiler, insanları harekete geçirir. Gazetecilerin korunması için şimdi çok daha fazlası yapılmalı." çağrısında bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cevdet Arıkan kimdir? Seferoğulları'nın Suphi'si Cevdet Arıkan kaç yaşında vefat etti? Hayatı, oynadığı dizi ve filmler...
- 5 bin TL ikramiye ne zaman, hangi tarihte verilecek? Çalışan ve çiftçi (ÇKS) emeklisine ikramiye ne zaman yatacak?
- SGK, Bağkur'luya erken emeklilik müjdesi geldi! 7 bin 200 günle 5 yıl erkene çekilecek! (4B) prim indirimi, şartları...
- Yıldız Tilbe kimdir, kaç yaşında? Yıldız Tilbe yoğun bakımda mı, hastalandı mı son dakika? Sağlık durumu...
- AVPGY BORSA İŞLEM TARİHİ 2023! Avrupakent GYO ne zaman işlem görecek? Halka arz sonuçları...
- Gelinim Mutfakta 19 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- Kış soğuklarında cildinizi neme doyuracak! Tek bir yağ ile kırışıklık, egzama, mantar, sedef her sorunu çözün!
- Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? 2024 ilk oruç ne zaman, hangi tarihte tutulacak? Diyanet takvimi
- Aydınlık Yarınlara sınav sonuçları | 2023 Online Kitap Okuma Yarışması Aydınlık Yarınlara yetişkin, ilkokul, ortaokul, lise sonuç sorgulama...
- Kız ve Erkek bebek isimleri | 2023 yılının en sevilen bebek isimleri ortaya çıktı! Geçen yılın isimleri hala ilk sırada...
- Süper Kupa Final maçı tarihi | Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta, nerede oynanacak?
- Galatasaray'a yeni Sacha Boey! O da Fransa'dan geliyor! Puzzle'ın eksik parçası tamamlanıyor