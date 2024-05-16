16 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Esra Erol'da 33 yıllık mucize gerçek oldu! Öldü sandığı annesine Esra Erol'da kavuştu

Esra Erol'da 33 yıllık mucize gerçek oldu! Öldü sandığı annesine Esra Erol'da kavuştu

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta da ilgiyle izlendi. Reyting rekortmeni program Esra Erol'da, bugün yaşananlar izleyenlerin kalbine dokundu. Programına bu hafta katılan Seda Kurt isimli bir öğretmen, biyolojik anne ve babasını bulmak için ünlü sunucudan ve ekibinden yardım istedi. Kendisini evlat edinen annesiyle birlikte programa katılan Seda Kurt, hikayesiyle hem ünlü sunucuyu, hem de stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu. Esra Erol, 33 yıl sonra mucizeyi gerçekleştirerek öğretmen Seda'nın önce halasına ulaştı, daha sonra da bu izlerden yola çıkarak annesine ulaştı. Seda hanım, öldü sandığı annesine Esra Erol'da kavuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.05.2024 01:30 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 01:30
  • 1
  • 13
Esra Erol’da 33 yıllık mucize gerçek oldu! Öldü sandığı annesine Esra Erol’da kavuştu

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta da ilgiyle izlendi.

  • 2
  • 13
Esra Erol’da 33 yıllık mucize gerçek oldu! Öldü sandığı annesine Esra Erol’da kavuştu

Reyting rekortmeni program Esra Erol'da, bugün yaşananlar izleyenlerin kalbine dokundu.

  • 3
  • 13
Esra Erol’da 33 yıllık mucize gerçek oldu! Öldü sandığı annesine Esra Erol’da kavuştu

Programına bu hafta katılan Seda Kurt isimli bir öğretmen, biyolojik anne ve babasını bulmak için ünlü sunucudan ve ekibinden yardım istedi.

  • 4
  • 13
Esra Erol’da 33 yıllık mucize gerçek oldu! Öldü sandığı annesine Esra Erol’da kavuştu

Kendisini evlat edinen annesiyle birlikte programa katılan Seda Kurt, hikayesiyle hem ünlü sunucuyu, hem de stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.

  • 5
  • 13
Esra Erol’da 33 yıllık mucize gerçek oldu! Öldü sandığı annesine Esra Erol’da kavuştu

YURDA BIRAKILDI
Ünlü sunucu, Seda'nın 7 Ekim 1991 yılında Bahçelievler Çocuk Yurdu'na bırakıldığını cebinde de, 'annesi 'Hatice', babası 'Osman', doğum yeri 'Tokat' yazan bir mendil olduğunu dile getirdi.