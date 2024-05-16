Esra Erol'da 33 yıllık mucize gerçek oldu! Öldü sandığı annesine Esra Erol'da kavuştu

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta da ilgiyle izlendi. Reyting rekortmeni program Esra Erol'da, bugün yaşananlar izleyenlerin kalbine dokundu. Programına bu hafta katılan Seda Kurt isimli bir öğretmen, biyolojik anne ve babasını bulmak için ünlü sunucudan ve ekibinden yardım istedi. Kendisini evlat edinen annesiyle birlikte programa katılan Seda Kurt, hikayesiyle hem ünlü sunucuyu, hem de stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu. Esra Erol, 33 yıl sonra mucizeyi gerçekleştirerek öğretmen Seda'nın önce halasına ulaştı, daha sonra da bu izlerden yola çıkarak annesine ulaştı. Seda hanım, öldü sandığı annesine Esra Erol'da kavuştu. İşte detaylar...