İSKENDER GÜNEN

10 kişi karşısında beklentilerden uzak

Ferencvaros, Macaristan Ligi'nde oynadığı 5 maçta 15 puan alma başarısını gösteren bir takım. Böyle bir rakibe karşı özellikle kendi sahasında oynuyorsanız orta alanda mücadele gücü daha yüksek futbolculara yer vermeniz gerekmekte. Trabzonspor'un maç başlangıcındaki en önemli sorunu orta alan. Çünkü Gbamin, Bardhi, Bakasetas ve Abdülkadir'den kurulu orta sahada top rakibe geçtiğinde sorunlar ortaya çıktı. Ferencvaros önde Traore, Boli ve Nguen gibi çabuk oyunculara sahip. Önde Trabzonspor'un yaptığı top kayıplarından sonra savunmanın arkasına atılan toplarda bu sefer defans yetersizliği öne çıktı. Yenilen birinci golde savunmanın yerleşme hatası, (Denswil ofsaytı bozdu) kaleci hatası… Gbamin'in kaptırdığı toptan sonra savunmanın yine yerleşme hatası ve kaleci kaynaklı ikinci gol.

10 kişi kalan takıma karşı hücumda daha üretken olmanız gerekirdi. Önde Trezeguet üretkenlikten çok uzak, Bakasetas'ın uzaktan attığı şutlar ve de Maxi Gomez'le Trabzonspor'un kazandığı gol... Yenilen üçüncü gol ise yine rakibin çabuk ve hızlı hücumu sonrasında gerçekleşen penaltıdan geldi. İkinci yarı ise Abdullah Avcı, 3 oyuncu değiştirerek müdahalede bulundu. Rakip 10 kişi ve 3-1 önde olduğu için oyunu kendi alanında kabul etti. Oyun sete döndüğünde topun hızı ve kenarlardan yapacağınız atak girişimleri büyük önem taşır. Bir de dribbling özelliği olan oyuncuların sorumluluk alması gerekmekte. Umut Bozok'la gelen 2. golden sonra ise baskı sonucunda beklenen üçüncü gol bir türlü gelmedi.

Sonuç: Rakibin uzun bir süre 10 kişi oynadığı göz önüne alındığı bir maçta beklentilerin uzağında bir oyun ortaya konduğu gerçeğini kimse göz ardı etmemeli.

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